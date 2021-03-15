В Генконсульстве рассказали о прямых иностранных инвестициях в континентальную часть Китая

ТАСС, 15 марта. В период с января по февраль 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальную часть Китая вырос на 31,5% в годовом исчислении до 176,76 млрд юаней. Об этом сообщили в понедельник в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

"В пересчете на американский доллар данный показатель составил $26,07 млрд с приростом на 34,2% в годовом выражении", - сказано в сообщении. В частности, за первые два месяца этого года приток иноинвестиций в сферу услуг составил 141,74 млрд юаней, что на 48,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

"За вышеупомянутый промежуток времени приток иноинвестиций в восточные, центральные и западные регионы Китая увеличился на 32,3%, 11,1% и 50,9% соответственно", - сообщили в дипмиссии.

Там уточнили, что по итогам 2020 года объем фактически использованных ПИИ в континентальной части Китая вырос на 6,2% в годовом исчислении до рекордного уровня в 999,98 млрд юаней, о чем свидетельствуют более ранние данные.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.