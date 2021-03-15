"Русские сезоны" и Зал Зарядье объединились для любителей классической музыки

Москва, 15 марта. Выступление скрипача с мировым именем и гала-концерт, посвященный творчеству одного из величайших итальянских композиторов всех времен (6+) – второй сезон совместных трансляций онлайн-сервиса Stay Home with Russian Seasons (6+) и Зала Зарядье продолжает удивлять. Трансляции можно будет увидеть на официальном сайте «Русских сезонов» ttps://russianseasons.org 16 и 18 марта в 20:00 по московскому времени.

Во вторник, 16 марта, состоится выступление Сергея Крылова, знаменитого российского и итальянского музыканта, который сыграет на скрипке под аккомпанемент Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова. Сергей Крылов начал обучаться игре на скрипке в 4 года, первый концерт провел всего через год. Позже поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Учился у знаменитых скрипачей Сергея Кравченко (заслуженный артист РСФСР) и Абрама Штерна (заслуженный артист Украинской ССР). В десять лет дебютировал с оркестром. В годы обучения активно гастролировал по России, Китаю, Германии, Финляндии, Польше. В 18 лет начал обучаться у итальянского скрипача Сальваторе Аккардо в академии «Walter Stauffer». Занял первое место на конкурсе имени Антонио Страдивари в Кремоне (1998) и получил первый приз на одном из самых престижных конкурсов Фрица Крейслера в Вене (2000). Сейчас является профессором консерватории в швейцарском городе Лугано. Играет на скрипке Антонио Страдивари. Мстислав Ростропович писал, что Сергей Крылов входит в пятерку лучших современных скрипачей мира.

В вечер вторника Сергей Крылов сыграет часть «Концерта для скрипки с оркестром» Мендельсона, «Интродукцию и рондо-каприччиозо» Сен-Санса и части «Симфонии 3» Брамса.

Аккомпанировать Сергею Крылову будет Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, один из крупнейших музыкальных коллективов России и мира. В 2021 году этому оркестру исполняется 85 лет. Художественный руководитель коллектива – Владимир Юровский.

В четверг, 18 марта (6+), зрители смогут насладиться выступлением Государственной академической симфонической капеллы России. Это уникальный коллектив, в котором свыше 200 артистов. В нем объединены оркестр, хор и солисты-вокалисты. Ценность этого творческого объединения состоит в том, что, существуя в органичном единстве, каждый артист капеллы сохраняет креативную самостоятельность. Госкапелла была основана в 1991 году путем слияния Государственного симфонического оркестра Министерства культуры СССР под руководством Геннадия Рождественского и Государственного камерного хора СССР под руководством Валерия Полянского (народный артист России, 1996). Последний с тех пор является художественным руководителем объединенного коллектива. Капелла с успехом выступала в США, Англии, Германии, Нидерландах, Азии, регулярно выступает в Московской филармонии, Московской консерватории, Московском международном доме музыки. С 2009 года капелла проводит фестиваль «Сентябрьские вечера» в Тарусе.

Вечером в четверг зрители смогут послушать увертюры, арии и хоры из известнейших опер Джузеппе Верди «Травиата», «Аида», «Трубадур», «Риголетто», «Отелло», «Фальстаф», «Набукко», «Бал-маскарад», «Луиза Миллер». Творчество Верди по праву относится к одним из величайших достижений мирового оперного искусства и является кульминацией развития итальянской оперы XIX века. Капелла посвятила творчеству Верди уже несколько сезонов, регулярно пользующихся успехом у публики.

«Stay Home with Russian Seasons – прекрасный проект, дающий людям возможность из любой точки земного шара слушать лучшие концерты классической музыки, – отметила генеральный директор Зала Зарядье Ольга Жукова. – Мы рады сотрудничеству с «Русскими сезонами» и желаем им развития и ярких проектов».

Начало трансляций в 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

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