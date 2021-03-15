В Китае отмечен рост стоимости активов лесных ресурсов с 2014 по 2018 год почти на 18%

ТАСС, 15 марта. В период 2014-2018 годов в Китае неуклонно увеличивались лесные ресурсы. К концу 2018 года общая стоимость активов в виде лесных массивов и лесов в стране достигла 25,05 трлн юаней (около $3,86 трлн), сообщили в понедельник в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на совместно опубликованные Государственным управлением лесного и степного хозяйства (ГУЛСХ) и Государственным статистическим управлением КНР официальные данные.

"С 2014 по 2018 гг. названый показатель возрос на 17,66%, отмечается в отчете", - сообщили в дипмиссии, добавив, что "это достижение значительно поспособствует достижению Китаем цели углеродной нейтральности".

"Китай ранее объявил, что он будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году", - сказано в сообщении.

"В последние годы Китай принял ряд серьезных мер по содействию лесопосадкам, а также защите и восстановлению естественных лесов, благодаря чему площадь лесных массивов в стране в настоящий момент достигла 220 млн га, а общие запасы углерода в лесах составили 9,186 млрд тонн", - отмечают в генконсульстве.

В дипломатической миссии добавляют, что усилия Китая по лесонасаждению, в частности, помогли увеличить объем поглощения углерода в лесах. "Теперь Китай стал крупнейшей в мире страной по площади искусственных лесов. При этом более 60% его лесов – это молодые деревья, обладающие огромным потенциалом в повышении поглощения углерода", - сказано в сообщении.

Согласно данным ГУЛСХ, в прошлом году в Китае новыми деревьями было засажено 6,77 млн га территории, а также был выполнен уход за лесами общей площадью 8,37 млн га.