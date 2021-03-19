Schneider Electric проведет в апреле Innovation Summit Moscow 2021

ТАСС, 19 марта. Мировой лидер в предоставлении решений для управления электроэнергией и автоматизации Schneider Electric приглашает представителей бизнеса, промышленности, экологов, IT-специалистов и молодых интеллектуалов из разных отраслей принять участие в Innovation Summit Moscow 2021 (18+).

Мероприятие пройдет с 27 по 29 апреля 2021 года в ЦВК "Экспоцентр" в Москве и соберет мировых и российских экспертов на пленарных и индустриальных сессиях, семинарах, стратегических дискуссиях, а также на специальной онлайн-платформе.

Главной темой в этом году станет "Цифровое и устойчивое будущее сегодня". Эксперты международного уровня обсудят такие актуальные вопросы, как:

Цифровая трансформация

Инновационные инструменты для устойчивого и эффективного бизнеса в условиях турбулентности

Цифровые технологии для борьбы с изменением климата и сокращения углеродного следа.

В рамках Innovation Hub Tours все желающие смогут принять участие в живых и виртуальных экскурсиях по экспозиции на площади более 1500 м², где будут представлены инновационные решения Schneider Electric в области энергоэффективности, промышленной автоматизации, сервисов и ПО для различных сегментов.

Среди выступлений – пленарные сессии с ведущими экспертами и топ-менеджерами Schneider Electric: исполнительным вице-президентом компании по операциям в Европе Барбарой Фрей, президентом Schneider Electric в России и СНГ Йоханом Вандерплаетсе, президентом Schneider Electric по направлению горнодобывающей промышленности Робом Моффиттом, исполнительным вице-президентом подразделения Energy Management Филиппом Делормом, директором по стратегии и устойчивому развитию Оливье Блюмом и другими спикерами Schneider Electric и крупнейших российских компаний.

Регистрация на Innovation Summit Moscow 2021 уже открыта на сайте.

Участие в мероприятии бесплатное, при этом регистрация обязательна.

Вы можете принять участие в удобном для вас формате – в ЦВК "Экспоцентр" в павильоне №7 в Москве с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм или онлайн.