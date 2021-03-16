На форуме в Магнитогорске представители индустрии поделились опытом внедрения инноваций

ТАСС. 16 марта. Для ПАО "ММК" цифровизация является приоритетным направлением развития и драйвером роста компании. Об этом рассказал главный специалист по информационным технологиям ПАО "ММК" Вадим Феоктистов на Первом форуме промышленных инноваторов "Инновации и организационная трансформация в промышленных компаниях". Об этом сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Это подтверждает принятая в 2020 году Стратегия развития ПАО "ММК", в которой цифровизация выступает как один из инструментов достижения стратегических целей компании", - сказано в сообщении.

По состоянию на 2021 год портфель проектов цифровизации включает в себя 57 проектов по различным направлениям бизнеса. "Учитывая, что мы все-таки металлургическое предприятие, основной акцент в выборе проектов мы делаем на проекты, связанные с производственной площадкой, проекты, которые позволят повысить производительность труда, оптимизировать производственные и технологические процессы, повысить качество готовой продукции и клиентоориентированность предприятия", – рассказал Феоктистов. По его словам, помимо портфеля проектов, также сформирован портфель инициатив – идей заказчиков, которые после совместной проработки перерастут в полноценные проекты. Таких инициатив на сегодняшний день насчитывается около 60.

"Все основные решения по цифровизации принимаются Цифровым комитетом под председательством генерального директора. Мы очень ценим, что к процессу генерации и детальной проработки цифровых инициатив подключается все больше и больше специалистов структурных подразделений комбината. Организация такого взаимодействия была одной из главных идей при разработке Стратегии цифровизации ПАО "ММК", – отметил Феоктистов.

В числе проектов Группы ММК, представленных на форуме, – масштабное применение программных роботов RPA (Robotic Process Automation) и внедрение системы электронного документооборота АТАЧ. Пилотный проект роботизации бизнес-процессов был реализован на ММК в 2018 году. По итогам 2020 года, по словам Михаила Верисова, директора Центра технологий роботизации "Некст" (компания, созданная на базе ООО "ММК-Информсервис", основной поставщик услуг RPA в Группе ММК), в Группе ММК работали уже больше сотни программных роботов.

В планах развития этого направления на 2021 год – существенное увеличение числа роботов, курс на гиперавтоматизацию, внедрение системы глубинного анализа бизнес-процессов Process Mining и повышение эффективности работы программных роботов. К числу основных преимуществ роботизации относятся увеличение скорости и частоты выполнения операций; большой объем выполняемой работы; повышение качества и прозрачности бизнес-процессов.

Также на форуме была представлена собственная IT-разработка ООО "ММК-Информсервис" – система по управлению бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом "АТАЧ". Ее создание стало результатом многолетнего поиска эффективного решения для управления документооборотом в Группе ПАО "ММК". В управлении отметили, что разработчикам удалось создать мобильную, удобную и эффективную систему с дружественным интерфейсом, позволяющую работать с документами легко и быстро. Для руководителей и сотрудников реализованы такие опции как выдача поручений и контроль их исполнения, согласование договорных документов, управление нормативными и организационно-распорядительными документами многие другие функции управления процессами компаний. Разработка помогает ускорить информационные потоки на предприятии, организовать единое информационное пространство, и экономить рабочее время сотрудников. "Основными преимуществами системы электронного документооборота АТАЧ являются простой, интуитивно понятный интерфейс, не требующий дополнительного изучения, высокая скорость работы, возможность доступа с мобильных устройств. Кроме того, система обеспечивает возможность интеграции с российским программным обеспечением и любым открытым ПО, имеет коннекторы к основным бухгалтерским системам и системам ЭДО", - сказано в сообщении. За гибкость системы отвечает Low-code платформа, благодаря которой можно вносить изменения в систему без участия разработчиков. "Отдельно следует отметить возможность подписания документов любыми типами электронной цифровой подписи", - добавили в управлении.

Опыт реализации инновационных проектов на промышленных предприятиях, изменения организационных форм работы и освоение новых форм управления проектами, новые подходы в разработке продуктов и сервисов – эти и другие актуальные вопросы инноваций и цифровой трансформации предприятий обсудили участники форуме промышленных инноваторов. В их числе руководители IT, директора по инновациям, руководители и сотрудники цифровых лабораторий и других инновационных подразделений компаний. В конференции приняли участие представители таких промышленных компаний как ММК, "Кировский завод", "УРАЛХИМ", ЧТПЗ, "ГПН-Нефтесервис", "Газпром нефть", "Красцветмет", "НефтеТрансСервис", "Северсталь", НЛМК, ТМК, ОМК, "Сименс", "Силовые машины", "Евразийская Группа", "Интер РАО", MHP – A Porsche Company, Делойт, Группа ГАЗ.

В ходе форума также была организована экскурсия на производственную площадку Магнитогорского металлургического комбината. Гости посетили доменный цех, а также два прокатных комплекса ММК – производство толстолистового проката (стан 5000) и современный комплекс холодной прокатки (стан 2000) в листопрокатном цехе №11.

Первый форум (18+) промышленных инноваторов "Инновации и организационная трансформация в промышленных компаниях" организован ПАО "ММК" и Ассоциацией "Индустриальные инновации" при поддержке клуба IT директоров "я-ИТ-ы".