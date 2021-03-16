Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов

Москва, 16 марта. Конкурс (12+) учрежден распоряжением Правительства РФ и Министерством культуры РФ. Организатор – ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ". Художественный руководитель Конкурса – Президент Международного союза деятелей хореографии, балетмейстер Большого театра России, профессор Юрий Григорович. Заявки на Конкурс принимаются до 20 апреля 2021 года.

"Конкурс будет проходить в Ярославле, с 15 по 20 июня 2021 года по двум возрастным группам: младшей – с 14 до 19 лет и старшей (с 19 до 30 лет на момент начала конкурса). Первый этап состязания состоится дистанционно: комиссия осуществит отбор участников по присланным видеозаписям. Второй и третий туры пройдут очно в Концертно-зрелищном центре "Миллениум" города Ярославля", - сказал генеральный директор Международной Федерации балетных конкурсов, первый вице-президент Международного союза деятелей хореографии, заслуженный деятель искусств России Сергей Усанов.

В состав жюри III Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в 2021 году войдут авторитетные российские хореографы, педагоги, руководители театров и другие видные деятели хореографии.

Программа в номинации "характерный танец" на II туре должна включать два разнохарактерных танца из классических балетов, опер или ранее поставленных отдельных номеров этого жанра. На III туре один из танцев должен быть также из классических балетов, опер или ранее поставленных отдельных номеров этого жанра, а другой – специально поставлен к данному конкурсу (либо танец, поставленный не ранее 2015 года). В номинации "народно-сценический танец" (соло, дуэты, трио, квартеты, квинтеты) во II туре – исполняется один танец регионального колорита участника конкурса, а также танец по свободному выбору конкурсанта.

В программу III тура входит один танец по свободному выбору участника, а также номер, специально поставленный к данному конкурсу (либо танец, поставленный не ранее 2015 года).

По традиции, в рамках программы III Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов будут организованы выставки, лекции, мастер-классы, круглые столы, творческие лаборатории и встречи. Культурная программа также включит показы спектаклей ведущих национальных коллективов России.

Справка

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов призван продолжить традицию регулярного проведения в нашей стране Всесоюзных конкурсов артистов балета и балетмейстеров, которые в своё время открыли миру целую плеяду выдающихся исполнителей и талантливых балетмейстеров. Среди них – Надежда Павлова, Генрих Майоров, Владимир Васильев, Людмила Семеняка, Владимир Елизарьев, Вячеслав Гордеев и многие другие.

Первый Всесоюзный конкурсов артистов балета и балетмейстеров проводился в Москве в 1965 году. Председателем жюри конкурса был народный артист СССР Леонид Лавровский. В разные годы жюри конкурса возглавляли такие знаменитые балетмейстеры и хореографы как народный артист СССР Игорь Моисеев, народный артист СССР Юрий Григорович, народный артист РСФСР Пётр Гусев, народная артистка СССР Софья Головкина.

Инициатором возрождения национального конкурса артистов балета и хореографов, но уже как Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов стал выдающийся деятель современного искусства балета Юрий Григорович. Конкурс создан в целях выявления молодых перспективных исполнителей и хореографов, повышения уровня профессионального мастерства артистов балета, подготовки новых молодых кадров для российских театров, а также создания новых ярких произведений современной хореографии и поиска неординарных путей в развитии классического, народно-сценического и современного танца.

I Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов проводился с 2013 по 2016 гг., по специальностям: "Хореографы" (2013); "Характерный и народно-сценический танец" (2014); "Современный танец в музыкальном театре" (2015); "Артисты балета" (2016). Специальность "Артисты балета", завершающая цикл, стала отборочным этапом к XIII Международному конкурсу артистов балета и хореографов, который состоялся в июне 2017 года, на сцене Большого театра России.

Более полутора десятков лауреатов и дипломантов Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов приняли участие в XIII Международном конкурсе артистов балета и хореографов. Никита Ксенофонтов (Новосибирск) стал дипломантом конкурса; Екатерина Клявлина (Москва) получила III премию и бронзовую медаль, а Захаров Денис (Москва) – I премию и золотую медаль.

ФГБУК "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ РОСКОНЦЕРТ"

ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ", являясь правопреемником Государственного концертно-гастрольного бюро СССР "Союзконцерта", ведет свою историю с 1967 года.

ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" проводит масштабные фестивали искусств, перекрестные года и обменные Дни культуры, а также всероссийские и международные конкурсы и творческие проекты, в числе которых: Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль спорта и культуры народов Северного Кавказа, фестиваль "Балтийские дебюты", Всероссийский музыкальный конкурс, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль искусств "Балтийские сезоны", День славянской письменности и культуры, фестиваль "Территория мира – Территория музыки" и многие другие.

С 2020 года "РОСКОНЦЕРТ" – крупнейший гастрольно-концертный центр, реализующий все мероприятия в рамках Всероссийского единого гастрольно-концертного плана, включая такие масштабные проекты, как программа "Большие гастроли" и "Мы – Россия".

Учреждение подведомственно Министерству культуры Российской Федерации.

Более подробная информация на сайте:

http://www.balletcontest.ru/