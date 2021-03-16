Состоялась праздничная выдача ключей 6 и 7 литеров в ЖК "Свобода" в Краснодаре

Краснодар, 16 марта. В Краснодаре прошла торжественная выдача ключей 6 и 7 литеров ЖК "Свобода" на улице Домбайская, 55.

Строительство комплекса на пересечении улиц Семигорская и Понтийская начинала еще компания "Таурас-96" в 2009 году. Сроки сдачи домов переносились не единожды. С конца 2015 года департамент по надзору в строительной сфере Кубани провел три проверки застройщика, результаты которых были направлены в правоохранительные органы. В ходе проверок стало известно, что компания должна подрядчикам более 200 млн рублей. В 2016 году на компанию был подан иск о банкротстве. Осенью 2016 года компания ССК заявила о готовности зайти на проблемные объекты компании "Таурас-96". А уже в марте 2017 года представители компании ССК, фирмы "Таурас-96" и администрации Краснодара подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии по завершению строительства двух проблемных жилых комплексов в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара.

"Для дольщиков ЖК "Свобода" это не просто выдача ключей от их квартир. Это восстановление их прав как участников долевого строительства, достижение справедливости. Для компании ССК это, также, значимое событие, так как восстановлены права более 400 обманутых дольщиков", - прокомментировал гендиректор компании ССК Александр Мелишев.

Для компании ССК это не первый опыт восстановления прав обманутых дольщиков. В конце 2018 года в эксплуатацию были сданы 4 литера (14, 16, 18 и 19) жилого комплекса "Восточно-Кругликовская — Черкасская". В 2020 году компания ССК ввела в эксплуатацию жилой комплекс "Крылья" на ул. Черкасская, в состав которого вошел 29 литер жилого комплекса "Таурас-96". 13 марта состоялась праздничная выдача ключей 6, 7 литеров ЖК "Свобода".

В 2021 году будут сданы 3, 4 и 5 литера жилого комплекса "Свобода", в которых квартиры будут переданы обманутым дольщикам компании "Таурас-96". В 2022 году будут сданы 1, 2 и 9 литера ЖК "Свобода". В общей сложности будут восстановлены права более 1500 обманутых дольщиков компании "Таурас-96".