Ярмарка современного искусства Art Russia и международный арт-форум открываются в Москве

Москва, 16 марта. Вторая ярмарка современного искусства Art Russia и международный арт-форум (6+) пройдут в "Гостином дворе" с 1 по 4 апреля. Мероприятие, раскинувшееся на 13 000 кв. м выставочной площади, соберёт более 100 художников и 40 галерей. На площадках форума и лектория в офлайн- и онлайн-формате выступят более 80 российских и международных экспертов в области культуры и искусства, среди которых известные коллекционеры, кураторы выставок, искусствоведы, художники и представители ведущих арт-институций, которые расскажут о будущем искусства и арт-бизнеса, инновациях и технологиях в этой области.

Ярмарка Art Russia Fair, как задумывали её организаторы — Корпорация "Синергия" и Synergy Art — ещё в прошлом году, стала местом, где прежде всего выставляются работы художников из России.

"Россия — страна огромного творческого потенциала. У нас большое количество художественных школ, школ искусства, творческих мастерских и художественных вузов. Выпускники этих институций ежегодно пополняют ряды художников, которым необходима прочная событийная линейка арт-мероприятий, позволяющая им развиваться, делиться своим творчеством с другими и обмениваться опытом с коллегами. Искусству в целом необходимы площадки, где художники и галеристы могут заявить о себе и привлечь новых покупателей, коллекционеры — пополнить свои собрания, а зрители — не только получить эстетическое удовольствие, но и просветиться на темы искусства и культуры", — отмечает сооснователь Art Russia Fair Елизавета Фролова.

2020 год, отмеченный ковидом и связанными с ним ограничениями, надолго лишил людей выставок и других культурных мероприятий. И в этом году в российском обществе можно наблюдать повышенный спрос на качественные арт-события. Поэтому организаторы ожидают ещё больше посетителей Ярмарки, чем в прошлом году (напомним, в 2020-м году мероприятие посетили 20 000 человек), и, конечно же, большие суммы продаж.

"На сегодняшний день арт-рынок России показывает определённый рост: хорошие цифры продаж мы видим у аукционных домов, а также ярмарок искусства, в связи с чем мы предполагаем хороший финансовый результат этого года и у участников нашего мероприятия", — отмечает Елизавета Фролова.

Чтобы попасть на выставку, художникам и галереям необходимо было пройти отбор кураторского совета.

В кураторский состав события вошли: Сильван Леви — коллекционер, сооснователь DSL Collection; Екатерина Смольянникова — арт-юрист, координатор проекта Cartier, основатель арт-резиденции и арт-проекта, выпускница Sothebys Institute of Art, коллекционер; Юлия Рублева — управляющий партнёр ООО "IBG", общественный деятель, колумнист The World Magazine, основатель проекта #АРТМЕЦЕНАТ; Елизавета Фролова — сооснователь Art Russia Fair.

В рамках Art Russia Fair будет представлен кураторский проект — стенд с возможностью пройти виртуальную экскурсию по первому digital-музею DSL Collection.

"Мы как организаторы события постарались создать уникальные для российского арт-мира условия, в рамках которых дали возможность художникам персонально представить своё творчество на площадке. В то же время мы понимаем значимость галерей для мира искусства, поэтому, объединяя художников и галеристов на одной площадке, мы верим, что это даст им ещё больше возможностей познакомиться и начать продуктивное сотрудничество. Что подтвердилось успешными примерами первой ярмарки — например, художница Виктория Вейсбрут стала резидентом галереи "11.12". Оба были участниками прошлогодней Art Russia Fair 2020.

Art Russia Fair 2021 открывает год крупных арт-событий России. Мы верим, что наша Ярмарка откроет новые имена, новые коллекции и поспособствует перспективным знакомствам в арт-сообществе".

Генеральный спонсор Art Russia Fair 2021 — "Банк ВТБ".

Возрастная категория 6+.

Все подробности о выставке по ссылке: https://artrussiafair.com/