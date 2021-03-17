В "Газпром трансгаз Екатеринбург" началась подготовка к паводку

ТАСС, 17 марта. Все производственные филиалы ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) приступили к реализации комплекса мероприятий, связанного с прохождением периода весеннего половодья. "В целях предотвращения чрезвычайных и аварийных ситуаций на Единой системе газоснабжения по Обществу вступил в силу Приказ о подготовке объектов предприятия к работе в паводок 2021 года", - сообщили в среду в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

Там уточнили, что газопроводы, обслуживаемые ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", проходят по территории четырех областей Уральского региона: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. "Уходящая зима оказалась снежной. Синоптики неоднократно регистрировали превышение среднемесячной нормы осадков, особенно на Южном Урале и в Оренбуржье. В ряде районов сильные снегопады прошли и в первой декаде марта. В случае быстрого наступления положительных температур весенний паводок может оказаться достаточно интенсивным", - сказано в пресс-релизе. Специалисты отмечают, что на характер паводка-2021 на Урале может повлиять и то, что начало зимы выдалось холодным и малоснежным, из-за чего происходило промерзание верхнего слоя земли. А обильные осадки в виде снега, сопровождавшиеся режимом низких температур, прошли в феврале – начале марта.

"Чтобы таяние снегов и разливы рек не помешали исправной работе газотранспортной сети, уральские газовики выполняют целый комплекс подготовительных мероприятий. В частности, работники производственных филиалов осуществляют выезды и осмотр газопроводов, линий электропередачи и связи в местах возможного подтопления, размывов и ледовых заторов, а также проверяют работоспособность специальной техники и аварийно-спасательного оборудования", - отметили в службе.

Кроме того, проверяется состояние водопропускных устройств, идет уборка снега с территории крановых узлов, газокомпрессорных и газораспределительных станций, расчищаются подъездные пути и дороги вдоль трасс. В расчистке и вывозке снега задействована техника всех 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, а также четырех управлений аварийно-восстановительных работ и управления технологического транспорта и специальной техники.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и 4 управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35–40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.