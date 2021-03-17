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Начался прием работ на Всероссийский конкурс экономической журналистики

Заявки можно подать до 31 марта текущего года

Москва, 17 марта. Начался прием заявок на участие в третьем Всероссийском конкурсе экономической журналистики (0+), организованном Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов. 

Конкурс проводится в четырех номинациях: "Лучшая публикация в печатных СМИ", "Лучшая публикация в интернет СМИ", "Лучший телевизионный или радио сюжет", "За вклад в освещение деятельности ВЭО России".

На конкурс принимаются статьи, видео- и радиоматериалы, созданные одним автором или коллективом журналистов и опубликованные в период с января 2020 года по 31 марта 2021 года. Победители и лауреаты получают дипломы и денежные премии в соответствии с условиями конкурсного проекта.

Цель конкурса – отметить творческий вклад российских журналистов в объективное освещение актуальных экономических тем. "Считаем важным и полезным, чтобы росло объективное всестороннее освещение приоритетных вопросов экономической повестки и количество качественных материалов и сюжетов, направленных на повышение финансовой и экономической грамотности населения, расширялся круг изданий с качественной экономической аналитикой", – подчеркнул президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов.

Имена лауреатов прошлого года были объявлены в феврале 2020 года в медиацентре "Российской газеты". Награждение победителей этого года состоится в рамках международного Московского академического экономического форума-2021, который пройдет 26-27 мая 2021 года.

Работы и конкурсные заявки принимаются до 1 апреля 2021 года по адресу  pressveo@gmail.com с пометкой "СМИ. Конкурс". Условия конкурса и положение опубликованы на сайте ВЭО России.

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