Алексей Текслер: в Челябинской области более 40 тыс. самозанятых

ТАСС, 17 марта. По итогам 2020 года почти 34 тыс. южноуральцев оформились как самозанятые, на 1 марта 2021 года их количество составляет уже 40 тыс. Об этом сообщил в среду губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

"По итогам 2020 года почти 34 тыс. южноуральцев оформились как самозанятые. На 1 марта этого года их количество составляет уже 40 тыс. человек. Самозанятость оказалась очень востребованной и своевременной формой занятости людей. Я решил направить все средства, поступающие в региональный бюджет от налогообложения самозанятых, в бюджеты муниципалитетов. Это должно простимулировать вас [глав муниципалитетов – прим.ТАСС] уделять развитию самозанятости большее внимание. Это также важно и для выполнения задачи по восстановлению занятости", - приводят слова Текслера в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

В начале февраля президент России Владимир Путин потребовал от министра экономического развития Максима Решетникова быстрее проработать возможные меры поддержки самозанятых граждан. Глава государства констатировал, что "самозанятые - сектор, пострадавший прежде всего от пандемии". "Не затягивайте это, потому что это тоже очень важный момент. Люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи", - указал президент на встрече с главой ведомства.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусмотрено оказание поддержи всем категориям бизнеса, в том числе самозанятым. Премьер напомнил, что среди мер поддержки льготные займы и гранты.

Риски злоупотреблений

Оценку реализации эксперимента по внедрению налога на профессиональный доход (НПД) провела накануне Счетная палата РФ. Там обратили внимание на снижение заявленного дохода у индивидуальных предпринимателей (ИП), перешедших на НПД с иных режимов, в ряде случаев в семь раз. Об этом сообщается в отчете в работе Счетной палаты РФ в 2020 году.

"Анализ показал, что указанный налоговый режим может подойти для легализации широкого круга самозанятых граждан. Однако есть риски злоупотребления этим режимом из-за выгодной ставки налогообложения (4% - на доходы, полученные от физлиц, и 6% - от юрлиц и ИП). Также Счетная палата обратила внимание на снижение заявленного дохода у индивидуальных предпринимателей, перешедших на НПД с иных режимов, в ряде случаев в семь раз", - говорится в документе.

Ведомство рекомендовало правительству дополнительно изучить, с чем связано такое снижение, а также установить трехлетний период для подведения предварительных итогов проводимого эксперимента и рассмотреть вопрос об установлении его в качестве одного из специальных налоговых режимов.

Приоритеты среди самозанятых

По данным совместного исследования фриланс-биржи FL.ru, образовательной платформы "Нетология" и IT-холдинга TalentTech, в котором приняли участие более 1 тыс. респондентов, свыше половины российских фрилансеров и самозанятых с нуля освоили профессию в 2020 году. Самыми востребованными профессиональными навыками в 2021 году фрилансеры считают те, что относятся к сферам дизайна (41%), маркетинга (40%), программирования (32%).

О режиме самозанятых в РФ

Режим самозанятых появился в России как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23-х российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. По состоянию на 10 февраля, по данным ФНС, количество самозанятых в России достигло 1,7 млн.