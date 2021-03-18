Эксперты рассказали, почему у российских пациентов не получается лечить заболевания сердца

Москва, 18 марта. Почти половина всех летальных исходов в России приходится на сердечно-сосудистые заболевания, при этом артериальная гипертония – самый значимый фактор риска смерти. Для пациентов с артериальной гипертонией конечная цель лечения – это не просто снижение артериального давления, а значительное снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Врачи убеждены: для этого необходимо на ежедневной основе принимать назначенные лекарственные препараты и регулярно контролировать свое артериальное давление.



Выступая на симпозиуме "Почему российские пациенты пренебрегают своим здоровьем", организованном при поддержке международной фармацевтической компании "Сервье", профессор Альберт Галявич, вице-президент Российского кардиологического общества, отметил, что доверительный диалог врача с пациентом может снизить риск сердечно-сосудистых катастроф. Ключевым фактором в процессе лечения становится понимание пациентом сути заболевания, его возможных осложнений, необходимости регулярного приема лекарственных средств и измерения артериального давления. "Стоит подчеркнуть – по данным исследования, проведенного среди российских врачей (Medi-Q 2020), 71% кардиологов отметили, что только треть (до 30%) пациентов не выполняет их назначения, – говорит профессор. – При этом Международная акция "Месяц изменения артериального давления" 2019, организованная при поддержке фармацевтической компании "Сервье", показала, что лишь треть пациентов высокого риска измеряли артериальное давление в течение последних 12 месяцев. А без измерения артериального давления его попросту невозможно контролировать", – подчеркнул Галявич.



Как считает профессор Юрий Карпов, вице-президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии (РМОАГ), из-за нарушения правил приема лекарств пациенты начинают испытывать ухудшение состояния здоровья, но не связывают это с собственным поведением, а чаще всего считают, что это врач назначил неверное лечение. "Пациенты часто спрашивают, почему у лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний такие длинные и сложные инструкции? Это связано с тем, что в них описаны все аспекты применения препарата, а также подробно представлен цикл сложных преобразований, которые происходят с лекарством в организме человека, — рассказывает проф. Карпов. — Без глубокого понимания этих процессов самостоятельное изменение лечения (приём не всех препаратов, изменение дозировок, перерывы в лечении) не только сводит на нет эффект терапии, но может даже представлять опасность для жизни пациента", − подчеркивает эксперт.



По словам профессора Ольги Остроумовой, вице-президента Российского медицинского общества по артериальной гипертонии (РМОАГ), нередко российские пациенты перепроверяют своего врача после получения назначения – смотрят информацию о заболевании и препаратах в интернете (где немало сайтов с недостоверной информацией) или обсуждают назначенную терапию с близкими. При этом ни пациенты, ни родственники не обладают профессиональными медицинскими знаниями и не осознают всей меры ответственности за самолечение, говорят эксперты.



Более того, не все пациенты понимают, что, не обладая знаниями в области медицины, они не могут принимать решения по поводу выбора препаратов и изменения правил их приема. "Назначение комбинированных препаратов – один из факторов, увеличивающих приверженность к терапии, и, как следствие, повышающих её эффективность. Пациенту в психологическом отношении проще принять одну таблетку, чем две или три, особенно если принимать их нужно только один раз в день", - говорит Остроумова.



Российское медицинское общество по артериальной гипертонии (РМОАГ) рекомендует пациентам откровенно рассказывать на приёме у врача, как обстоят дела с назначенным лечением: какие лекарства принимает пациент и как именно он это делает. Отсутствие у врача этой информации может привести к ошибочному заключению и неверным терапевтическим решениям. В клинических рекомендациях Российского кардиологического общества "Артериальная гипертензия у взрослых" врачам предлагается уточнять у пациента, как именно он лечится и как часто он пропускает прием лекарств. Кроме того, эксперты считают, что врачу следует напоминать пациентам: ответственность за соблюдение рекомендаций несет именно пациент, поскольку врач не может контролировать поведение пациента после того, как тот выйдет из кабинета.