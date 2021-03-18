"Россети Тюмень" вложат более 200 млн рублей в распределительные сети Тюменской области

ТАСС, 18 марта. Ремонтная кампания распределительных сетей на юге Тюменской области стартовала в регионе. Общий объем вложений АО "Россети Тюмень" в энергообъекты низкого класса напряжения составит 211 млн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Дополнительные средства позволят охватить большее количество электросетевых объектов, сообщили в четверг в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень".

В 2021 году тюменские энергетики планируют отремонтировать 103 км линий электропередачи. Специалисты заменят порядка 200 км провода, более 2 400 опор и 5 200 изоляторов. Расчистка трасс вблизи ЛЭП от деревьев и кустарников позволит нивелировать риск нарушения электроснабжения от стихийных бедствий. Особое значение для устойчивости электросетевого комплекса имеют трансформаторные подстанции – энергетики проведут капитальный ремонт 182 электроустановок.

В рамках оптимизации издержек основной объем работ энергетики выполнят хозяйственным способом, без привлечения подрядных организаций. Для этого уже сформированы 117 бригад общей численностью 486 человек. В их распоряжении находится 131 единица бригадной и специальной техники.

"Разработанный компанией "Россети Тюмень" план-график выполнения работ составлен с учетом предложений муниципальных органов власти и предполагает завершение ремонтной кампании до 15 ноября. Комплекс мероприятий повысит качество и надежность электроснабжения 220 тыс. жителей Тюменского региона, а также обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей", - сказано в сообщении компании.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

АО "Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн кв. км и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал "Тюменские электрические сети" образован в 1964 году. В обслуживании филиала находятся 223 подстанций установленной мощностью 5359 МВА и 7127 распределительных пункта мощностью 1167 МВА. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 30,1 тыс. км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,9 млрд кВт*час в год. В зоне ответственности находятся территории Тюменского, Ярковского, Ялуторовского, Заводоуковского, Омутинского, Армизонского, Ишимского, Аромашевского, Сладковского, Сорокинского, Голышмановского, Бердюжского, Казанского, Абатского, Тобольского, Уватского, Вагайского, Упоровского, Юргинского, Исетского, Нижнетавдинского районов Тюменской области, а также город Тюмень. Основными потребителями электрической энергии являются ООО "Газпромэнерго", ОАО "РЖД", АО "Транснефть - Сибирь", ПАО "СУЭНКО".