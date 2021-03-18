Горячей линии "Мы вместе" исполнился год

Москва, 18 марта. Восемнадцатого марта исполняется год с момента запуска общероссийской круглосуточной горячей линии "Мы вместе", которую организовали Общероссийский народный фронт и Фонд Росконгресс в поддержку масштабной социальной акции "Мы вместе" (6+), стартовавшей в марте 2020 года.

Проект поддерживает людей старше 60 лет и маломобильных россиян, попавших в группу риска на фоне пандемии, координирует работу волонтеров. Горячая линия "Росконгресса" работает круглосуточно и бесплатно по номеру 8 (800) 200-34-11 и доступна жителям всех регионов России.

Инициативу поддерживают Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтеры Конституции", ПАО "Ростелеком", платформа DOBRO.RU.

По телефону можно оставить заявку на доставку продуктов, лекарств, кормов для животных, оплату услуг ЖКХ, вынос мусора, оказание психологической помощи. Операторы могут рассказать о возможностях для медицинских работников и мерах поддержки семей, помочь с записью на вакцинацию от COVID-19.

"Работа колл-центра продолжается уже год. Мы рассматриваем этот проект как важную и своевременную инициативу, которая по-настоящему помогает людям в регионах и поддерживает всех, кто попал в беду. Благодарю партнеров горячей линии и волонтеров, которые помогли миллионам россиян преодолеть трудности! Участники проекта – это люди с большим сердцем, на которых стоит равняться российским предпринимателям!" – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Согласно подписанным в апреле 2020 года соглашениям, Фонд Росконгресс стал генеральным партнером Общероссийского народного фронта по организации и координации работы круглосуточной общероссийской горячей линии "Мы вместе" и договорился о сотрудничестве с компанией МТС. Участники волонтерского движения МТС выступили в роли операторов горячей линии, чтобы консультировать звонящих по вопросам покупки и доставки товаров первой необходимости и лекарств.

Инициатор проекта горячей линии, руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Мария Киселева высоко оценила результаты работы за год.

"Мы получили миллионы звонков и просьб о помощи. Благодаря слаженным действиям партнеров мы объединили усилия, чтобы помогать людям в непростое время самоизоляции, и продолжаем работать сегодня. Каждый разговор анализируется, каждое обращение фиксируется. Мы действительно понимаем, что волнует россиян сегодня! Мы вместе, а значит – победим!" – сказала она.

По данным на 17 МАРТА 2021 года, с марта 2020 года проект "Мы вместе" получил 4 460 651 обращение, в том числе 3 786 314 звонков на горячую линию. Помощь получили 4 972 322 человека. Инициатива объединила 9742 партнеров и 187 311 волонтеров по всей России.