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В машинном зале третьего энергоблока Белоярской АЭС заменили 1000 ламп

Ртутные лампы, которые приходилось менять каждые два года, заменены на светодиодные со сроком службы 10 лет, энергопотребление новых приборов освещения вчетверо меньше прежних
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Описание
© Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС
© Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ТАСС. 18 марта. В машинном зале энергоблока №3 Белоярской АЭС (Свердловская область) полностью заменили ртутные лампы на светодиодные. За неделю сотрудники электроцеха заменили 1000 осветительных приборов, сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей БелАЭС. Снятые лампы будут переданы на утилизацию.

На блоке №3 сети освещения эксплуатируются больше 40 лет. Сейчас они соответствуют самым современным требованиям по уровню освещенности, отсутствию пульсации и низкому энергопотреблению.

"Если раньше ртутные лампы приходилось менять каждые два года, то светодиодные лампы работают более 10 лет. Также они потребляют энергии в четыре раза меньше, чем ртутные, и в девять раз меньше, чем лампы накаливания. Помимо снижения потребления электроэнергии мы увеличили освещенность помещений более чем в два раза", – приводят в управлении слова начальника электрического цеха Юрия Кушима.

"Ежедневно в машинном зале работает 450 человек, это сотрудники турбинного и реакторного цехов, цеха вентиляции, электроцеха, цеха тепловой автоматики и измерений, отдела дефектоскопии. Их работа станет комфортнее и безопаснее", - сказано в сообщении.

Работы по замене освещения проходили во время планово-предупредительного ремонта. Было проведено техобслуживание и ремонт турбин и насосов, чистка конденсаторов турбин и газоохладителей генераторов. В настоящее время энергоблок работает на номинальной мощности.

О БелАЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") – первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.

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