В машинном зале третьего энергоблока Белоярской АЭС заменили 1000 ламп

ТАСС. 18 марта. В машинном зале энергоблока №3 Белоярской АЭС (Свердловская область) полностью заменили ртутные лампы на светодиодные. За неделю сотрудники электроцеха заменили 1000 осветительных приборов, сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей БелАЭС. Снятые лампы будут переданы на утилизацию.

На блоке №3 сети освещения эксплуатируются больше 40 лет. Сейчас они соответствуют самым современным требованиям по уровню освещенности, отсутствию пульсации и низкому энергопотреблению.

"Если раньше ртутные лампы приходилось менять каждые два года, то светодиодные лампы работают более 10 лет. Также они потребляют энергии в четыре раза меньше, чем ртутные, и в девять раз меньше, чем лампы накаливания. Помимо снижения потребления электроэнергии мы увеличили освещенность помещений более чем в два раза", – приводят в управлении слова начальника электрического цеха Юрия Кушима.

"Ежедневно в машинном зале работает 450 человек, это сотрудники турбинного и реакторного цехов, цеха вентиляции, электроцеха, цеха тепловой автоматики и измерений, отдела дефектоскопии. Их работа станет комфортнее и безопаснее", - сказано в сообщении.

Работы по замене освещения проходили во время планово-предупредительного ремонта. Было проведено техобслуживание и ремонт турбин и насосов, чистка конденсаторов турбин и газоохладителей генераторов. В настоящее время энергоблок работает на номинальной мощности.

О БелАЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") – первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.