МТС поможет предпринимателям запустить свои стартапы

Москва, 18 марта. МТС запустила Венчурную студию для работы с новыми технологическими проектами. Подразделение нацелено на поддержку и развитие проектов как сотрудников МТС, так и предпринимателей, которые не связаны с компанией. Корпорация заинтересована в привлечении решений, имеющих перспективы быстрого роста. Лучшим командам МТС даст финансирование, опцион в запущенных компаниях в размере до 20% и поможет привлечь инвесторов, постепенно снизив свою долю до миноритарной.

Венчурная студия стала новым подразделением центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub, в который входят акселератор, корпоративный венчурный фонд, Центр 5G, а также направление скаутинга и партнерств. Руководителем Венчурной студии назначен бывший глава бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Михаил Эрман.

"Венчурная студия позволит МТС привлечь талантливых предпринимателей для развития экосистемы продуктов компании. Такая модель сотрудничества даст нам возможность управлять развитием продукта на раннем этапе, делиться экспертизой, транслировать предпринимательский опыт. При этом компания возьмет на себя все внутренние процессы проекта: от юридического сопровождения до маркетинга. В результате стартап сможет протестировать продуктовые гипотезы, выяснить востребованность продукта на рынке, подготовить бизнес к посевному финансированию и привлечь венчурных инвесторов. Предпринимателям такая модель даст возможность запустить бизнес с поддержкой крупной корпорации, что значительно сокращает риск провала", – отметил директор центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.