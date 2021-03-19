На УЭХК введен в работу полигон для подготовки электромонтеров

ТАСС, 19 марта. На Уральском электрохимическом комбинате (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", город Новоуральск, Свердловская область) создан тренировочный центр для обучения оперативного персонала работе на электроустановках. Об этом сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью УЭХК.

"Условия обучения максимально приближены к реальной работе: смонтированы две ячейки комплектного распределительного устройства 6-10 кВ типа К-104 с имитацией действующей электроустановки, работают цепи управления, защиты и блокировки безопасности", - сказано в сообщении.

На полигоне персонал будет отрабатывать практические навыки, которые необходимы на производстве электротехническому персоналу, в том числе безопасное выполнение оперативных переключений в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт, а также теоретические знания – правила производства оперативных переключений, применение СИЗ и другие. Обучение на полигоне дает возможность ускорить освоение профессии электромонтера или пройти повышение квалификации без отрыва от производства.

Создание полигона стало еще одним шагом УЭХК по совершенствованию учебно-производственной базы с целью минимизации профессиональных рисков и повышения безопасности при выполнении работ на электроустановках.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.