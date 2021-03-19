Трансляция чемпионата РФ по вольной борьбе побила рекорд просмотров в России

Москва, 19 марта. Трансляции и хайлайты предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе собрали более 7 миллионов просмотров, установив рекорд среди борцовских соревнований страны. Чемпионат проходил в Улан-Удэ и транслировался в аккаунтах "Телеспорт Медиа" и Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) в социальных сетях.

"Нам было важно, чтобы соперничество лучших из лучших увидели, как можно больше зрителей – в Улан-Удэ боролись 25 победителей и призеров чемпионатов мира и Европы", - рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Также он отметил, что трансляции попадали в тренды российского сегмента YouTube на протяжении всего чемпионата. Показатели по просмотрам были ожидаемыми, что, во многом помогло привлечь новых партнеров. Лицензию на чемпионат России по борьбе впервые приобрели в США - турнир показал FLOwrestling.com, партнер Объединенного мира борьбы (UWW) по дистрибуции борцовского контента в Северной Америке. Переговоры с американцами провел "Телеспорт Медиа", - сообщил Мамиашвили.

Сотрудничество ФСБР и "Телеспорт Медиа" началось в 2017 году. "Тогда только отгремела Олимпиада в Рио, на которой борцы завоевали четыре золотые медали, но ТВ не планировало показывать чемпионат мира. Федерации предложили самой приобрести и передать "Матчу" права, при этом мы даже не получали возможности отработать партнеров. В тот момент "Телеспорт Медиа" поддержал ФСБР, и с тех пор мы постоянно взаимодействуем, уделяя особое внимание продвижению борьбы в социальных сетях", - сказал Мамиашили.

"Повторюсь, нам важен максимальный охват аудитории и в соцсетях, и на ТВ, но борьба заслуживает большего, чем показ на кабельных каналах или глубоко за полночь на основном "Матче". От борцов традиционно ждут медали, наш вид спорта является социально-значимым. При этом мы активно работаем с аудиторией, у борцовских трансляций солидные показатели в соцсетях. Разве при создании федерального спортивного канала не ставили задачу помогать видам спорта в их популяризации, а не просто выставлять федерациям или регионам прайс на продакшн?", - подытожил президент ФСБР.

Также "Телеспорт Медиа" показывает в соцсетях трансляцию европейского лицензионного турнира по борьбе на Олимпиаду, который стартовал 18 марта в Будапеште.

TeleSport Group

TeleSport Group — крупнейший оператор на рынке спортивного маркетинга в России. Компания начала деятельность в 1994 году, в разное время реализовывала коммерческие права РФС, РФПЛ и ФНЛ, а также владела лицензиями на трансляции летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, чемпионата Европы по футболу – 2016, Кубка мира по хоккею – 2016 и других крупных соревнований.

В настоящий момент TeleSport является обладателем эксклюзивных прав на трансляции матчей чемпионатов Италии и Испании по футболу на ближайшие пять сезонов — с 2021 по 2026 год.

Компания принимает активное участие в развитии отечественного спорта, занимается привлечением потенциальных спонсоров и рекламодателей для федераций и чемпионатов по различным видам спорта, как в России, так и за её пределами.