ЖК "Макаровский" от "УГМК-Застройщик" признан лучшим жилым комплексом России

ТАСС. 19 марта. Жилой комплекс "Макаровский" в центре Екатеринбурга от девелопера "УГМК-Застройщик" признан лучшим жилым комплексом России. Об этом сообщил в пятницу по итогам завершившегося в Москве федерального конкурса-премии "ТОП ЖК-2021", организованного ТПП РФ, РСПП РФ, ассоциацией "Национальное объединение застройщиков" и аналитическим порталом "Единый ресурс застройщика" (ЕРЗ.РФ).

Другой проект этого девелопера - ЖК "Нагорный" - признан лучшим в Свердловской области, добавили в компании.

"В Екатеринбурге качество строительства новых жилых объектов находится на очень высоком уровне, это подтверждается тем, что местные жилые комплексы занимают высокие позиции не только в региональных, но и федеральных ТОП-листах ЕРЗ.РФ. И нам очень приятно возглавить федеральный рейтинг лучших жилых комплексов страны", – отметил директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

По словам руководителя проектов портала ЕРЗ.РФ Юрия Гарбузова, "Макаровский" признан лучшим жилым комплексом в России сразу на трех уровнях. "Этот ЖК – лучший по нашей методике оценки. По мнению экспертов и жюри – тоже лучший в стране. По мнению покупателей квартир, это тоже лучший жилой комплекс в России. Любой их этих трех параметров достоин уважения. Но когда один проект первенствует сразу по трем параметрам – это как минимум впечатляет", - рассказал журналистам Гарбузов.

Руководитель портала отметил общий высокий уровень отрасли в Свердловской области. По его словам, в ТОП-20 жилых комплексов в России по итогам федерального конкурса-премии вошли пять жилых комплексов из Екатеринбурга, представительство Москвы - такое же. "По мнению экспертов и по нашей методике оценки, в вашем городе строят очень качественное жилье. Здесь очень плотная конкуренция качественных застройщиков, сопоставимая с московской, все участники этой отрасли оказывают серьезное давление на этом рынке, и, чтобы быть конкурентным, надо во все это серьезно включаться. Но это давление <…>, образно говоря, рождает из углерода алмазы. Екатеринбург – это своего рода кимберлитовая трубка с россыпью алмазов – ЖК, украшающих город", - рассказал Гарбузов.

Организаторы отметили, что специальной награды за большой вклад региона в развитие жилищного строительства по итогам федерального конкурса-премии "ТОП ЖК - 2021" удостоен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

О компании

Строительные подразделения компании УГМК возводят жилые и коммерческие объекты с 2005 года. В 2017 г. компания объединила строительство девелоперских проектов под брендом "УГМК-Застройщик". В данный момент идет реализация трех крупных жилых комплексов в Екатеринбурге: "Макаровский", признаный лучшим в России по версии портала ЕРЗ, жилой район "Изумрудный Бор" – самый масштабный проект на севере Екатеринбурга (входит в ТОП лучших ЖК региона) и жилой квартал "Нагорный", ставший лучшим ЖК региона по версии портала.

Проектная декларация на сайте.

ЕРЗ.РФ (проект Национального объединения застройщиков жилья) – команда профессиональных аналитиков рынка и отрасли, партнерами которой выступают РСПП РФ, Российская Торгово-промышленная палата, Национальное объединение строителей, Минстрой России и др. Единый ресурс застройщиков включает в себя полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в РФ жилищное строительство с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.