Текслер поручил обновить автопарк Челябинского областного госпиталя ветеранов войн

ТАСС, 19 марта. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному минздраву оказать содействие в обновлении автопарка Челябинского областного госпиталя ветеранов войн, а также продолжить там ремонт. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации облправительства по итогам рабочего визита главы региона в медучреждение.

В управлении уточнили, что обновление транспорта необходимо, поскольку многие пациенты получают медпомощь дому. "Кроме того, в лечебном учреждении необходимы волонтеры, которые будут помогать медицинскому персоналу и пациентам. По решению губернатора к этой работе будет подключен волонтерский центр "Единой России", - сказано в сообщении.

Глава региона осмотрел отделения ультразвуковой, функциональной диагностики, эндоскопии, ЛФК и массажа, лабораторию лазерной офтальмохирургии и кабинет психологической помощи, а также пообщался с ветеранским активом.

"Я впервые в этом медучреждении, но много о нем знаю, мы обсуждали программу развития госпиталя, когда готовились к 75-летию Победы, приняли решение о поставках допоборудования и проведении ремонтных работ. Мы все эти планы выполнили, несмотря на сложности в связи с пандемией COVID. Наши ветераны любят это учреждение и считают во многом своим домом. Мой дедушка, которому 97 лет, всегда с теплотой вспоминает об этом госпитале, он был здесь много раз. Мы будем и дальше помогать медучреждению, развивать его, потому что понимаем, что ветеранам и в целом старшему поколению необходима качественная и квалифицированная медицинская помощь", – приводят в управлении слова Текслера.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что практически каждый инвалид и участник Великой Отечественной войны находится под особым контролем Минздрава РФ и обеспечен необходимыми лекарствами. "В рамках наблюдения и сохранения здоровья инвалидов и участников Великой Отечественной войны у нас организовано практически стопроцентное диспансерное наблюдение граждан и наших соотечественников. В первую очередь, в том числе, стационарное наблюдение, при необходимости и санаторно-курортное лечение. Особое внимание – это лекарственное обеспечение, практически каждый из них на сегодняшний день на особом контроле", - сказал он.

О госпитале

Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн был образован в 1991 году на базе областной больницы №2. Сейчас это специализированная медицинская организация, оказывающая помощь ветеранам военных действий. Также госпиталь является учебной базой для четырех кафедр Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Госпиталь рассчитан на 240 коек, в числе которых 190 коек стационара, имеет 12 лечебно-диагностических отделений и поликлинику на 600 посещений в день. Также сотрудники госпиталя оказывают медпомощь маломобильным пациентам на дому.

В 2020 году на базе учреждения была развернута госпитальная база для лечения больных с COVID-19, с февраля 2021 года медорганизация вернулась к плановой работе. За девять месяцев лечение от коронавируса здесь прошли более 2 тыс. человек.

Для укрепления материально-технической базы лечебного учреждения по поручению губернатора в 2020 году было приобретено 207 единиц медоборудования, в том числе 10 аппаратов ИВЛ, аппарат УЗИ, аппараты для эндоскопии, офтальмологическое оборудование, передвижной рентген-аппарат, ЛОР-комбайны. Также в госпитале прошли масштабные ремонтные работы: замена водоснабжения, канализации и отопления, ремонт фасада здания, внутренняя отделка помещений, ремонт поликлиники и клинико-диагностической лаборатории.