"Ингосстрах": число заявленных претензий к врачам выросло в 2020 году на 17%

Москва, 22 марта. В 2020 году количество претензий, заявленных в "Ингосстрах" в рамках программы страхования профессиональной ответственности медицинских работников, выросло на 17% в количественном выражении и на 60% в денежном эквиваленте. Общая сумма претензий составила порядка 44 млн рублей.

При этом спрос на страхование профессиональной ответственности врачей не продемонстрировал традиционного ежегодного роста и остался на уровне 2019 года. Это объясняется тем, что многие медицинские организации были переориентированы со своей обычной работы исключительно на помощь пациентам с COVID-19.

"Мировая практика показывает, что порядка 60% претензий к врачам не обоснованы, и мы рассчитывали, что в сложный год число таких претензий должно сократиться. Однако этого не произошло. Вероятно, рост числа претензий к врачам, который мы наблюдаем сейчас, в 2021 году приведет и к увеличению спроса на страхование ответственности медицинских работников. Именно страхование дает возможность цивилизованно и эффективно разрешать конфликтные ситуации в сфере оказания медицинских услуг, защищает врача, а также позволяет пациенту получить компенсацию без походов в суды и правоохранительные органы", - отметил Дмитрий Шишкин, начальник управления страхования ответственности СПАО "Ингосстрах".

Программу страхования профессиональной ответственности медицинских работников СПАО "Ингосстрах" можно приобрести на сайте компании. Она обеспечивает защиту от рисков, связанных с обязанностью страхователя возместить вред, причиненный жизни или здоровью третьих лиц в результате непреднамеренных ошибок, допущенных при осуществлении врачебной деятельности. Полис покрывает профессиональную деятельность медицинского сотрудника за прошедшие три года при условии отсутствия заявленных претензий. "Ингосстрах" ведет всю коммуникацию с пациентом или родственниками пациента, предъявляющими претензию, и проводит независимую экспертизу. Помимо возмещения вреда жизни и здоровью, компания также может дополнительно взять на себя компенсацию морального ущерба в рамках установленной судом суммы.

Также всегда есть возможность разработать индивидуальную программу страхования профессиональной ответственности врачей с учетом пожеланий и потребностей клиента. Для этого можно оставить заявку на сайте или связаться с сотрудником "Ингосстраха" по телефону.

С подробной информацией о программе можно ознакомиться на сайте.

О компании

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.