IVI покажет анимационный сериал "Космический Доктор Кот"

ТАСС, 30 марта. Один из лидеров российского рынка онлайн-кинотеатров компания IVI приобрела права на два сезона анимационного сериала "Космический Доктор Кот" (0+) производства компании RED CARPET STUDIO. Премьера второго сезона мультсериала на ivi.ru (18+) состоится 1 апреля.

"Космический Доктор кот" — это развивающий проект для малышей от 2-4 лет, который в игровой форме рассказывает самым маленьким об основах здорового образа жизни, гигиене и безопасности. Это история про Кота, который живёт в вымышленной галактике и работает доктором. Космический Доктор Кот летает на космолёте и помогает жителям разных планет. Первый сезон вышел в формате кукольного шоу с элементами 2D-анимации, 26 серий по 5 мин, а второй – это десять музыкальных серий в формате 2D.

"Современный образ доктора Айболита оказался очень актуальным. С одной стороны — это международно понятная тема, рассказанная устами ребёнка, с другой - полезный развивающий контент о гигиене и безопасности, злободневный во все времена, подтверждением тому стала нынешняя пандемия. Бренд "Космический Доктор Кот" показывает хорошие результаты. Несмотря на сложности 2020 года, планируется выпуск ещё двух сезонов до конца этого года в формате кукольного спектакля и 2D музыкальных серий, аналогично первому сезону. Также планируем выпуск лицензионной продукции СТМ и в партнерстве с крупными российскими лицензиатами. Ведутся переговоры с лицензиатами в Китае", – прокомментировала заместитель генерального продюсера по развитию анимационного бизнеса RED CARPET STUDIO Наталья Иванова-Достоевская​​.

За первый год своего существования анимационный сериал привлек к себе высокий интерес аудитории и демонстрируется уже во многих странах мира на русском, английском и китайском языках. Также проект регулярно участвует в благотворительных акциях и социальных активностях (Благотворительный фонд "Дети-бабочки", Доброшрифт). Развивающий контент по мотивам сериала публикуется в крупных изданиях.

В начале этого месяца анимационный проект для дошкольников "Космический Доктор Кот" запустил новый благотворительный проект "Смотрим вместе" – развлекательно-образовательное мероприятие для детей. Первая встреча прошла в Центре реабилитации для детей с нарушением слуха ФГБУ ЦР Минздрава России в городе Троицк. Здесь проходят комплексную реабилитацию дети с нарушениями слуха, в том числе после кохлеарной имплантации. Дети находятся вместе со своими родителями несколько недель, на протяжении которых с ними работают педагоги и доктора, которые учат пользоваться аппаратом, помогают с речью и слухом, адаптируют и социализируют детей. Праздник стал ярким, запоминающимся днем для проходящих реабилитацию малышей. Педагоги центра отметили активную положительную реакцию детей на героев и истории сериала "Космический Доктор Кот". Развлекательно-образовательное мероприятие "Смотрим вместе" в будущем планируется проводить на регулярной основе и в Реабилитационном Центре ФГБУ ЦР Минздрава России в г. Троицк, и в других центрах реабилитации, а также для подопечных благотворительных фондов.

Компания IVI также продлила договор на показ бездиалогового веб-сериала "Рогач и Моргач" (0+).

"Рогач и Моргач" – это бездиалоговый 3D-веб-сериал про двух друзей-инопланетян, ориентированный также на малышей. Рогач — забавное существо фиолетового цвета, Моргач — розового. Друзья упали с неба в лес и пытаются наладить отношения с земными жителями. Окружающая среда новая для них, и они постоянно сталкиваются с разными неловкими ситуациями. Но инопланетяне не сдаются и исправляют свои оплошности. Первый сезон сериала насчитывает 26 эпизодов. Российская премьера "Рогача и Моргача" состоялась в апреле 2019 года также в онлайн-кинотеатре ivi.ru.

RED CARPET STUDIO основана в 2001 году. Основными направлениями деятельности компании являются: полный цикл производства телевизионного и кино- контента, разработка новых художественных, технологических и интернет-форматов. Компания является эксклюзивным создателем экосистемы проектов, посвященных развитию и производству веб-сериалов в России: REALIST WEB FEST, Фестиваль экранизаций ЧИТКА, медиа ресурс DIGITAL REPORTER RUSSIA, WEB MARKET, премия в области достижений веб-индустрии и Ассоциация производителей веб-сериалов.

RED CARPET STUDIO KIDS – структурное подразделение, основанное в 2019 году. Основные направления деятельности подразделения - производство и международная дистрибуции анимационного контента для детей.