ПСБ запустил медиа-портал о промышленности и финансах в России

Москва, 24 марта. ПСБ запустил новый интернет-проект "Перспективное развитие", в котором собрана и постоянно обновляется актуальная информация о диверсификации и конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса, аналитика и прогнозы производства товаров гражданского и двойного назначения, успешные проекты российских компаний по импортозамещению и разработке инновационных решений, а также экспертиза в области финансовых инструментов и российского законодательства.

"Одной из важнейших задач банка является поддержка развития российской промышленности и предприятий ОПК, в том числе по переходу на выпуск гражданской продукции. В рамках работы в этом направлении ПСБ, в том числе, создал профильный департамент по работе с проектами диверсификации, разработал специальные финансовые инструменты, программы поддержки и обучающие мероприятия, организовал первое в России масштабное исследование уровня диверсификации компаний ОПК и подвел итоги в рейтинге "Лидерство на гражданских рынках", - говорится в сообщении ПСБ.

Одновременно председатель ПСБ Петр Фрадков вошел в бюро центрального совета ООО "Союзмаш России", став куратором чувашского регионального отделения ООО "Союзмаш России". Портал "Перспективное развитие" — это еще один информационный ресурс для оборонного сектора и российской промышленности по обмену информацией, в том числе для региональных предприятий, входящих в ООО "Союзмаш России".

Новая платформа несет в себе как просветительскую функцию - эта информационная площадка будет рассказывать читателям о новейших проектах российских предприятий и этапах их реализации, так и практическую, станет инструментом, с помощью которого отраслевые компании гражданского сегмента смогут предлагать свои перспективные идеи и предпринимательские инициативы предприятиям ОПК и инвесторам. Сайт доступен по ссылке.