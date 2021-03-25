В "Газпром трансгаз Екатеринбург" завершен ремонт двух подводных переходов

ТАСС, 25 марта. Работники ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) завершили в Челябинской области два комплекса ремонтов на магистральном газопроводе (МГ) "Бухара - Урал". В службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ в четверг отметили, что особая сложность работ заключается в том, что они проводились на подводных переходах через реку Караболка и Шершеневское водохранилище.

МГ "Бухара - Урал" — ключевая газотранспортная артерия в регионе, он является основным источником природного газа для потребителей Среднего и Южного Урала. Только в направлении Свердловской области по каждой из двух его параллельных ниток ежедневно прокачивается примерно 15 млн кубометров природного газа. "Ремонт, в ходе которого была выполнена переукладка 900-метрового перехода через реку Караболка, проводился на второй нитке МГ "Бухара - Урал" и продолжался более трех месяцев. Работы осуществляло Управление аварийно-восстановительных работ (УАВР) №1. Весь поток газа на этом отрезке магистрали в период ремонта направили по первой нитке. Ее пропускной способности хватило, чтобы потребители Свердловской области получали природный газ в полном объеме", - сказано в сообщении.

Работы проводились в несколько этапов. Перед тем, как опустить новый переход на дно реки, газовики на берегу сварили все трубы в единую плеть и закрыли ее специальными полимерными матами — для защиты металла от механических повреждений и последующей коррозии. На участок, который укладывался непосредственно в реку, установили специальные кольцевые бетонные пригруза-утяжелители весом около 4 тонн каждый. После очистки внутренней полости трубопровода и его испытаний высоким давлением готовый переход подключили к основному газопроводу.

На переходе через Шершневское водохранилище, расположенное к западу от Челябинска, работы также велись на второй нитке МГ "Бухара - Урал". "В ходе ремонта подразделения УАВР №1 вырезали и заменили трубу, на которой был выявлен коррозионный дефект. Но, прежде чем приступить к выполнению задачи, сотрудники Челябинского линейного производственного управления магистральных газопроводов несколько недель вели отсыпку и намораживание подъездных путей — сгребали бульдозером снег и верхний слой льда, чтобы грунт вокруг газопровода промерз на максимальную глубину и смог выдержать тяжелую технику. Сам производственный комплекс продолжался около двух суток. На время отключения транспортировка газа потребителям осуществлялась по соседним ниткам газотранспортного коридора", - сообщили на предприятии.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и 4 управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35–40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.