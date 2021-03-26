На XXII Всероссийской банковской конференции обсудили перспективы банковского сектора

Москва, 26 марта. Сегодня, 26 марта, начала работу банковская конференция "Банковская система России 2021: качество активов, бизнес-модели и регулирование". В мероприятии участвуют более 200 человек, среди докладчиков - представители Банка России, Минфина России, Минсельхоза России, топ-менеджеры банков и рейтинговых агентств, известные аналитики.

Первую сессию "Оценка текущей макроэкономической ситуации, задачи по нормализации работы банковского сектора и прогнозы развития экономики" провел председатель Совета Ассоциации банков России, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что банковская система прошла 2020 год достойно, несмотря на серьезное влияние пандемии на работу организаций и жизнь граждан. Банки имели запас прочности, который позволил им уверенно пройти этот непростой период. Свою роль в этом сыграли и меры Банка России и Правительства РФ, которые простимулировали кредитование бизнеса и населения. В итоге банковской системе удалось получить прибыль практически на уровне 2019 года, и по всем остальным показателям она демонстрирует устойчивость.

"Но мы вступили в 2021 год. Банк России заявил об отмене послаблений и постепенном переходе от мягкой к нейтральной денежно-кредитной политике. Первый шаг к этому - повышение ключевой ставки с 4,25% до 4,5%. И нам надо посмотреть на вызовы для банковской системы, в том числе на риски, которые будут проявляться по итогам реструктуризации кредитов в больших объемах. По оценкам экспертов, банкам придется досоздать резервов на сумму почти 1,5 трлн рублей", - обрисовал ситуацию Анатолий Аксаков.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что диапазон ставок задан Едиными направлениями денежно-кредитной политики в пределах 5-6%, и все должны понимать, что ставки будут расти.

Он также сказал, что "Программа 6,5" была антикризисной, и пока нет решения о том, в каком виде она будет реализовываться дальше и будет ли продлеваться. "Эта программа стала по сути массовым инструментом хеджирования рисков по ипотеке. Мы не можем брать на себя процентный риск всей банковской системы", - подчеркнул заместитель министра финансов.

Алексей Моисеев проинформировал участников конференции, что Минфин внес изменения в постановление по льготной ипотеке, и теперь субсидирование процентной ставки распространяется и на программы индивидуального жилищного строительства.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова сообщила, что механизм льготного кредитования сельхозпроизводителей работает активно с 2017 года. По ее информации, в 2020 году были просубсидированы кредиты более чем на 1 трлн рублей, в том числе 700 млрд рублей пришлось на короткие кредиты и 300 млрд рублей - на инвестиционные.

Заместитель Председателя Банка России Ольга Полякова отметила, что принятые во время пандемии решения регулятора дали возможность банкам и их клиентам смягчить удар, нанесенный эпидемиологической ситуацией. В не меньшей степени этому способствовала грамотная регуляторная и надзорная политика Банка России, проводимая в предшествующие годы.

"Мы уже сейчас понимаем, как отмена послаблений повлияет на каждый отдельный банк и с каждым из них проводим очень предметную работу, обсуждаем планы выхода из послаблений", - сказала Ольга Полякова. В лучшем положении находятся банки, у которых до пандемии был накоплен определенный запас капитала и не было существенного объема проблемных активов.

Говоря об изменениях в надзоре, она отметила, что основной вопрос для регулятора сейчас - переход на датацентричный подход. Своевременное получение данных позволит Банку России владеть всей полнотой информации и оперативно принимать решения, а банкам даст возможность сэкономить время на составление больших объемов отчетности.

"Что касается остальных надзорных процедур, то мы постепенно возвращаемся к нормальному режиму, в частности, в этом году нам предстоит провести оценку внутренних процедур оценки достаточности капитала", - сказала Ольга Полякова. При этом она обратила особое внимание на то, что процесс управления капиталом, ключевыми рисками и определение адекватного риск-аппетита не должен носить формальный характер.

Говоря об инспекционных проверках, Ольга Полякова сообщила, что регулятор старается переходить к использованию контактного надзора на риск-ориентированной основе и следовать тренду на анализ бизнес-моделей, выявление слабых мест и использование надзорного стресс-тестирования в диалоге с банками.

Директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова выступила с обзором текущей ситуации и рисков в банковском секторе.

Своими оценками развития экономики и банковской отрасли поделились исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев, главный аналитик Альфа-банка Наталья Орлова.

Генеральный директор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук отметил, что банковский сектор в 2021 году будет демонстрировать рост ставок во всех сегментах, прогнозируется замедление кредитования, сокращение резервов. По его словам, в этом году произойдет важное структурное изменение внутри розничного кредитования - впервые ипотека обгонит необеспеченную розницу.

Управляющий директор по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Александр Сараев подробно осветил тему бизнес-моделей банков.

Подводя итоги работы сессии, Анатолий Аксаков отметил, что ситуация в банковском секторе в целом позитивная. В то же время перед банками с базовой лицензией все более остро встает вопрос о выборе устойчивых бизнес-моделей. Он напомнил, что Ассоциация банков России провела по этой теме встречу с Председателем Банка России, достигнута договоренность о создании совместной Рабочей группы по разработке стратегии развития банков с базовой лицензией.