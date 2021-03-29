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Свердловское заксобрание готовит законопроект, регламентирующий программы КРТ в регионе

Средний Урал одним из первых в России принял на региональном уровне закон о комплексном развитии территорий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Законодательное собрание Свердловской области ведет работу над законопроектом, который будет регламентировать детали реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) в регионе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Законодательного собрания области. Свердловская область одной из первых в России приняла на региональном уровне закон о КРТ.

"Работа над законопроектом является следующим шагом после принятия областного закона о комплексном развитии территорий. В частности, объекты регионального значения и объекты местного значения, относящиеся к сфере комплексного развития территорий, должны быть отражены на схеме территориального планирования Свердловской области и на генеральном плане городского округа или поселения. Кроме этого, к видам объектов регионального значения, относящихся к сфере комплексного развития территорий, должны быть отнесены территории, в отношении которых правительством Свердловской области приняты решения о комплексном развитии территорий", - цитирует пресс-служба спикера заксобрания Людмилу Бабушкину.

По ее словам, рассмотрение законопроекта состоится на заседании Законодательного Собрания 30 марта. "Также в законе обозначено проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, по вопросу их включения в решение о комплексном развитии территории жилой застройки", - добавила Бабушкина.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение как аварийного, так и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

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