LegalTech атакует пиратов

Москва, 29 марта. Большинство сайтов добросовестно удаляет пиратский контент, понимая необходимость существенных затрат на эти процессы. Облегчить жизнь медиакомпаниям может внедрение современных LegalTech-решений. Поиск нелегальных ссылок, составление и рассылку досудебных претензий можно автоматизировать.

Об этом рассказал коммерческий директор цифрового сервиса n'RIS Григорий Туринцев в ходе дискуссии "Интеллектуальная собственность в кино- и телепроизводстве", открывшей 24 марта выставку Cinema Production Service (CPS). Также в обсуждении приняли участие юрист, генеральный директор IPCodex Наталья Полианчик и генеральный директор группы компаний Star Media Мария Гречишникова. Модерировала дискуссию управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина.

В мире на пиратские сайты с фильмами ежегодно заходят более 53,2 млрд раз. В России, по данным Group IB — компании из сферы защиты интеллектуальной собственности, — рынок интернет-пиратства в 2019 году составлял $63,5 млн.

Несмотря на то что в период пандемического карантина стриминговые компании давали скидки и запускали выгодные акции (например, месяц пробной подписки за 1 рубль), многие пользователи все равно предпочитали нелегальные ресурсы, что сказывалось на доходах медиакомпаний. Между тем современные технологии позволяют правообладателю легко защитить свою продукцию и, соответственно, увеличить трафик. Так, цифровой сервис n'RIS фиксирует права на произведение, а решение сервиса n'RIS.Antipiracy автоматически ищет нелегальный контент на всех платформах и без вмешательства человека генерирует претензии администраторам сайтов. "По нашей практике, около 90% копий удаляется администраторами сайтов сразу после того, как получена претензия правообладателя. LegalTech позволяет более эффективно монетизировать творческий контент на цифровых площадках", — заявил Григорий Туринцев.

Он пояснил, что n'RIS рассчитан в первую очередь на производителей контента и правообладателей, у которых нет возможности держать большой штат юристов и собственную антипиратскую службу: "Сервис депонирования n'RIS доступен 24/7, это дешевле, чем услуги нотариуса, и безопаснее похода на почту по охваченному коронавирусом городу. При этом мы помогаем небольшим правообладателям наладить контакт с крупными. Например, музыкант может депонировать трек в n'RIS, а потом продать для саундтрека через биржу IPEX".

Зачистка пиратских ссылок дала Star Media рост доходности до 30%, рассказала Мария Гречишникова: "Из 15 млн ссылок, заблокированных “Яндексом” по Антипиратскому меморандуму, более 50% были нашими. Наш сервис ContentScan, имея минимальную погрешность 2%, аккредитован МКС на отправку ссылок для блокировки, что сокращает время удаления, исключая человеческий фактор".

Другая проблема, которую пытаются решить производственные, дистрибьюторские и другие медиакомпании, — администрирование собственного портфеля интеллектуальных прав и взаимодействие с другими игроками. "Мы работаем с несколькими площадками для приобретения музыкальных прав и footages. Безусловно, наличие единого маркетплейса для таких целей сильно упростило бы нашу работу", — считает Мария Гречишникова.

Управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина отметила, что отчасти эту проблему решает цифровой сервис IPEX, по сути — биржа интеллектуальной собственности, которая работает пока только с музыкой. "В октябре 2019 года вступил в силу закон, который ввел понятие цифрового права и сделок с помощью смарт-контрактов. В ГК позволили заключать сделки в электронном виде в случае, если все существенные условия отражены в цифровом видео, — напомнила она. — Чтобы продать свою композицию для саундтрека или выставить ее на цифровую витрину через IPEX, правообладателю не нужно даже выходить из дома".

Тему управления результатами интеллектуального труда корпораций продолжила Наталья Полианчик. По ее словам, служебные произведения — давняя боль компаний, работающих с интеллектуальной собственностью. Достаточно сказать, что авторское вознаграждение за служебное произведение нельзя включить в зарплату через трудовой договор. Даже если трудовые обязанности сотрудника состоят в том, чтобы в рутинном режиме создавать произведения (текстовый, визуальный, программный контент), за каждое из них он должен по закону получить отдельное вознаграждение.

Однако вознаграждение — не единственная проблема. Многие работодатели не задумываются о том, что права на произведение, созданное в нерабочее время, вполне могут принадлежать самому сотруднику. То же произойдет с творческим продуктом, который пролежит у работодателя на полке больше трех лет, — не говоря о том, что в случае смерти работника на роялти вполне смогут претендовать наследники. "На месте работодателя, у которого в штате есть творцы, я бы уделяла максимум внимания фиксации всех этапов взаимодействия с ними. На практике проблемы со служебными произведениями всплывают в самые неподходящие моменты. Конфликтные ситуации чаще всего инициируют люди, работающие в режиме доверия многие годы, от которых этого меньше всего ожидаешь", — предупредила Наталья Полианчик.

По словам юриста, правильнее всего в этой ситуации оформлять все стадии производства творческого продукта внутренними актами, причем лучше всего использовать не стопку бумаг или таблицу в Excel, а специализированную цифровую систему, начиная от внутреннего программного продукта по учету результатов интеллектуальной деятельности (к примеру, IPManagement System — собственная разработка команды Лаборатории IPCodex). "В идеале нужно фиксировать все в блокчейне, где записи об объектах и транзакциях физически невозможно изменить. В блокчейн-сети сведения о правообладателе точно не потеряются. Более того, любой суд примет их в качестве доказательства", — заключила она.

Справочная информация

Выставка CPS в этом году проходит с 24 по 26 марта офлайн на территории киностудии АМЕДИА. Более 40 компаний представят новые технологии съемок, звукозаписи и производства спецэффектов, цифровые сервисы для дистрибуции и монетизации контента, а также услуги для медиабизнеcа: от креативных до юридических.