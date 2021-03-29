Пять теплых остановок появятся в Сургутском районе в 2021 году

СУРГУТ, 29 марта. /ТАСС/. Пять теплых автобусных остановок появятся в пяти в поселениях Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2021 году, сообщил журналистам глава администрации района Андрей Трубецкой.

"Данные павильоны будут установлены Белый Яр, Барсово, Солнечный, Федоровский и на разворотно-отстойной площадке в районе остановки городского общественного транспорта "УБР" по пр. Ленина в городе Сургуте", — пояснил Трубецкой.

Остановки оснащены теплыми инфракрасными обогревателями, Wi-Fi-модулем, разъемами для зарядки телефона и интерактивными экранами с защитой от вандалов - на них можно посмотреть, где находится нужный автобус, а также получить информацию о погоде, изучить карту города, путеводитель и городскую афишу.

"Также на 2022 и 2023 годы предусмотрены более 16,4 млн рублей на покупку теплых остановочных павильонов и их установки Ульт-Ягуне, Русскинском, Сытомино, Лямино, Сайгатине, Угуте, Тундрине и Локосове", — добавил Трубецкой.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения — Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений — Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.