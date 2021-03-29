Белоярская АЭС сэкономила на конкурентных закупках свыше 301 млн рублей

ТАСС, 29 марта. Белоярская АЭС (Свердловская область), при безусловном выполнении приоритета безопасности, сэкономила на конкурентных закупках свыше 301 млн рублей, сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей БелАЭС.

"Экономический эффект от проведения открытых конкурентных процедур закупок Белоярской АЭС в 2020 году составил более 301 млн рублей, при годовой программе закупок на сумму 9,7 млрд", - сказано в сообщении.

В управлении добавили, что такой весомой экономии удалось достичь, прежде всего, благодаря целенаправленной, постоянной работе, направленной на привлечение к участию в торгах более широкого круга потенциальных поставщиков. Всего за год было проведено 807 закупочных процедур, на которые заявились 1334 участника.

Закупочная деятельность проводится в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации "Росатом" (ЕОСЗ). Все конкурентные закупки проводятся на электронных торговых площадках, что позволяет обеспечивать максимальную открытость, наилучшую конкурентную среду и равные условия для каждого добросовестного поставщика.

"Нашим главным приоритетом при закупках является безусловная безопасность работы Белоярской АЭС. Закупаемое оборудование, работы и услуги отличаются сложной технической составляющей и высокими требованиями к участникам торгов. Перед заключением договора каждый поставщик проходит многоступенчатую проверку. Таким образом, реализуются основные цели закупочной деятельности – своевременное и полное удовлетворение потребностей предприятия в продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности", — отметил заместитель директора по общим вопросам Белоярской АЭС Денис Васькин.

О БелАЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") – первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.