Реестр лучших практик в сфере частных туристических инвестпроектов появится в России

Горно-Алтайск, 29 марта. Библиотека лучших частных инвестиционных проектов в сфере туризма появится на базе Общенационального союза индустрии гостеприимства. Об этом говорится в сообщении союза по итогам круглого стола "Развитие горнолыжных курортов в России, частные инвестиции, проблемы и перспективы", который состоялся на горнолыжном курорте "Телецкий" в Республике Алтай.

"Развитие горнолыжных курортов Кузбасса и Красной Поляны дало драйвер развитию всего горнолыжного туризма в стране, стали развиваться частные проекты. На базе союза мы создадим реестр лучших практик в сфере туризма в рамках проекта "Мастерская гостеприимства", где будут освещаться региональные проекты, созданные на основе частных инвестиций, проблемы, с которыми они сталкиваются и пути их решения. <...> Этой библиотекой знаний в дальнейшем смогут воспользоваться частные инвесторы и представители РОИВ" - приводятся в сообщении слова Натальи Осиповой, вице-президента Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства.

Она добавила, что на примере конкретного проекта ГЛК "Телецкий" можно увидеть всю проблематику отрасли и помочь бизнесу в акселерации конкретного кейса, а также дать возможные пути решения проблем для других проектов.

"Реестр лучших частных инвестпроектов позволит оценить уровень российской туристической индустрии и найти системные решения для общих проблем, отметила в ходе обсуждения Светлана Максимова, член комитета Госдумы по аграрным вопросам. "Например, на этапе становления и развития проектов инвестору нужна господдержка в различных формах и это далеко не всегда деньги. В частности, необходимо решать практически нерешаемые вопросы с хозяйственной деятельностью на территории лесного фонда, и здесь нужна помощь власти", - сказала она.

"Союз намерен объединить в реестр также лучшие практики взаимодействия с региональными властями, развития ресторанного сервиса, взаимодействия с малым бизнесом, который развивает свои проекты на базе инфраструктуры курортов. Кроме того, важно использовать опыт крупных игроков рынка по использованию курортов вне сезона, отметила директор по стратегическому развитию курорта "Красная Поляна" Ольга Филипенкова. "В настоящее время в России насчитывается более 400 горнолыжных центров, некоторые могут составить серьезную конкуренцию зарубежным комплексам. Для развития этого вида туризма надо формировать тренд на круглогодичный отдых в горах", - сказала она.

Региональным курортам, которые развиваются только на средства частных инвесторов, нужна отдельная поддержка, отметил вице-президент, исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков. Он добавил, что ГЛК "Телецкий" может претендовать на лучшую практику по скорости развития частного инвестиционного проекта в сфере горнолыжного туризма. Курорт строится только за счет частных инвестиций без привлечения кредитных средств. По данным инвестора проекта, объем вложений составил около 600 млн рублей, до 2024 года в развитие панируется направить еще 300 млн рублей собственных средств инвестора, что позволит увеличить протяжённость трасс с 30 до 49 км и принимать 240 тыс. человек в год.