В "Театре на Бронной" состоялась премьера спектакля для всей семьи "Женщина-Змея"

Москва, 30 марта. Премьера спектакля "Женщина-Змея" (12+) состоялась в "Театре на Бронной". "Женщина-Змея" была написана Карлом Гоцци для постановки в жанре площадной комедии.

Режиссер Олег Долин решил воплотить на современной сцене волшебную историю, сохранив форму итальянской Комедии дель арте. Согласно канонам все герои спектакля, за исключением влюбленных, играют в масках. Персонажи носят сказочные имена или имена прославленных масок итальянской площадной комедии: Панталоне, Труффальдино, Тарталья. Все представление сознательно соткано из рукотворных элементов, раскрывающих "изнанку" действия. Декорации тут условны, а артисты не скрывают своей "кухни": они изображают несколько ролей, меняют маски и обличия на глазах зрителя, используют подручные предметы и самодельный реквизит.

"Актеры должны были не просто ознакомиться с темой, а понимать, почему тот или иной персонаж таков, почему есть низовые персонажи в средневековой классификации, а есть поэтические, которые отвечают за мир чести и достоинства. Но, несмотря на определенный канон, мы, все равно, находимся в 2019-м году, в декабрьской Москве, и это, хотим мы или нет, накладывает на нашу "итальянскость" московский отпечаток. При этом, я думаю, если канон изучить и умело им воспользоваться, могут открыться очень любопытные возможности и инструменты для постижения современности", - сказал Долин.

Спектакль полон неожиданных приключений, сказочных превращений, злых волшебников и заколдованных фей. Принц Фаррускад и его красавица жена - таинственная принцесса Керестани вот уже восемь лет как счастливы вместе. Супруги души не чают в малышах-близнецах, родившихся у них. Но череда ужасающих событий угрожает их благополучию. Через что нужно пройти, что бы отстоять свою любовь и счастье близких?

Продолжительность: 1 час 30 минут (без антракта)

Режиссер-постановщик — Олег Долин

Художник–постановщик — Сергей Якунин

Художник по костюмам — Евгения Панфилова

Художник по свету — Нарек Туманян

В ролях: Анастасия Мытражик, Сергей Кизас, Василиса Перелыгина, Светлана Первушина, Леонид Тележинский, Лина Веселкина, Дмитрий Гурьянов, Олег Кузнецов, Юрий Тхагалегов, Максим Шуткин, Евгения Ивашова.

ТАСС – информационный партнер Театра.