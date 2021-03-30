"Россети Тюмень" подготовили электросетевой комплекс к весеннему половодью

ТАСС, 30 марта. "Россети Тюмень" подготовили электросетевой комплекс юга Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа к работе в период половодья. По прогнозам метеорологов, в апреле – мае в трех регионах присутствия энергокомпании ожидается повышение уровня воды. В зоне возможного подтопления разлива рек – более 13 тысяч опор линий электропередачи.

Как сообщили в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень", специалисты отмечают, что самая сложная паводковая обстановка складывается в ХМАО-Югре в бассейне реки Обь, где в прошлом году максимальный уровень воды превысил норму на 60 сантиметров. Здесь в зоне риска находятся 6 тысяч жителей в 48 населенных пунктах, расположенных в Ханты-Мансийском, Нижневартовском, Нефтеюганском и Сургутском районах. В Тюменской области энергетики следят за поймой реки Ишим, из-за разлива которой в 2016-2017 годах более 700 жителей 22 населенных пунктов пострадали от наводнения. На реках Ямало-Ненецкого автономного округа период весеннего половодья проходит, как правило, спокойно, но не исключено формирование опасных заторов льда.

"В преддверии весеннего паводка специалисты "Россети Тюмень" уже реализовали комплекс предупредительных мер. В филиалах сформированы запасы инертных материалов для строительства укреплений, необходимых для предотвращения и ликвидации подтоплений ЛЭП. Разработаны оптимальные маршруты следования до энергообъектов с учетом разливов рек и утверждены схемы резервного электроснабжения потребителей. В целях оперативного реагирования на изменения паводковой обстановки "Россети Тюмень" взаимодействуют с Росгидрометом, МЧС и местными органами власти. Энергетики ведут круглосуточный мониторинг состояния объектов в зонах возможного подтопления, а после вскрытия рек ото льда организуют вертолетные облеты для оценки обстановки", - сказано в сообщении компании.

В "Россети Тюмень" к оперативному реагированию полностью готовы 187 бригад численностью 851 человек. В арсенале энергетиков 74 резервных источника электроснабжения, 24 плавсредства и 440 единиц спецтехники.