Замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков посетил ПАО "МЗИК"

ТАСС, 30 марта. Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков посетил во вторник Машиностроительный завод им. М.И. Калинина (ПАО "МЗИК", город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"). Как сообщили в отделе по связям с общественностью уральского предприятия, в ходе рабочего визита замглавы региона ознакомился с комплексом по разработке и изготовлению гражданской продукции и обсудил с руководителями предприятий, входящих в Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области (СПООП) проблемы диверсификации производства.

"Свое знакомство с одним из флагманов оборонного комплекса страны - Машиностроительным заводом имени М.И. Калинина, заместитель губернатора неслучайно начал с гражданского производства. На сегодняшний день программе увеличения доли гражданской продукции ЗиК уделяет такое же внимание, как и выполнению планов по изготовлению спецпродукции. Заместителю главы региона представили серийные изделия, которые уже хорошо известны потребителям как уральского, так и других регионов страны, - коммунальную вакуумную подметально-уборочную машину МК2000 и погрузчики серии МР, так и новую продукцию - ричтрак с высотой подъема груза 6 и 11 метров", - рассказали в отделе.

Генеральный директор ПАО "МЗИК" Николай Клейн рассказал о планах развития гражданского направления. Так, в ближайшее время предприятие запустит серийное производство электрической тележки ЭТ2064 и МК2000 с дизельным двигателем – этот вариант калининские конструкторы разработали специально для регионов, где отсутствуют газозаправочные станции. Завершаются работы по созданию многофункциональной машины МК1000 с различным навесным оборудованием. Продолжается развитие линейки грузоподъемной техники: в этом году будут созданы опытные образцы транспортировщика палет и штабелера, а в следующем - трехопорного электрического погрузчика.

"На сегодняшний день Машиностроительный завод имени М.И. Калинина является единственным в России разработчиком и производителем подъемно-транспортной и складской техники. Надеемся, что она будет востребована на внутреннем рынке, - подчеркнул Клейн. - Мы стремимся к созданию недорогих машин, но соответствующих по качеству и надежности зарубежным аналогам. Кроме того, наши изделия не уступают импортным и по дизайну. Специально под "гражданку" мы организовали участок по изготовлению деталей из композитных материалов, их применение позволяет нам создавать современный и привлекательный облик машин. Также благодаря широкой дилерской сети мы сможем обеспечить быструю поставку запасных частей, гарантийное и постгарантийное обслуживание техники".

На предприятии добавили, что свои новые разработки - ричтрак РТ1700, электротележку ЭТ2064 и опытный образец МК1000 - ЗиК представит на Международной выставке "Иннопром-2021".

Обсуждение темы диверсификации производства предприятий ОПК и возможностей выпуска импортозамещающей продукции в регионе продолжилось на совещании. В нем приняли участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, генеральный директор ОКБ "Новатор" Фарид Абдрахманов, генеральный директор Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова Анатолий Слудных, генеральный директор Уральского проектно-конструкторского бюро "Деталь" Леонид Пономарев, генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков и председатель Совета главных конструкторов Свердловской области Леонид Шалимов. "Также стороны очертили круг проблем и задач, стоящих перед промышленным комплексом в текущем году, и перспективы их реализации", - констатировали на предприятии.

О ПАО "МЗИК"

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.