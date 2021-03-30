"Театр на Бронной" представляет спектакль Кирилла Вытоптова "Слово о полку Игореве"

Москва, 30 марта. В Театре на Бронной поставили спектакль "Слово о полку Игореве" (16+), взяв за основу одноименный шедевр древнерусской литературы конца ХII века. В новой интерпретации главными героями становятся сотрудники современных ЧОПов. С отвагой княжеской дружины они охраняют склад, несмотря на варикоз, неадекватных посетителей и низкую зарплату. А дома их ждут жены, современные Ярославны, плачущие из-за бедной несчастливой жизни.

"Слово о полку Игореве" — это спектакль, в котором текст памятника древнерусской литературы попадает в уста современных охранников и соединятся с личными историями реальных людей. Я давно думал об этой теме, — почему сильный зрелый мужчина выбирает это занятие. Но хотелось соединить эту тему с какой-то парадоксальной фактурой, чтобы не было чистой документалистики. Так появилась идея скрещивания "Слова" и вербатимов, которые актеры должны были собрать самостоятельно", - отметил режиссер Кирилл Вытоптов.

Кирилл Вытоптов родился 25 мая в городе Рудный (Казахстан). В 2006 году окончил культурологический факультет Челябинской Государственной академии культуры и искусства и поступил на режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС (мастерская Олега Кудряшова). С 2011 года — штатный режиссер Московского театра "Современник". Актер Liquid Theatre (Москва-Челябинск), педагог по актерскому мастерству мастерской О. Л. Кудряшова (ГИТИС), участник лабораторий в Южно-Сахалинске, Рыбинске, Новошахтинске, Самаре, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге.

Поставил более десяти спектаклей на разных театральных площадках страны. Среди них: Дж.Бокаччо "Декамерон" (Театр "Современник"), А.П.Чехов "Чайка. Часть III" (Совместный проект продюсерской группы Vottebe и Электротеатра Станиславский), Б.Брехт "Мамаша Кураж и ее дети" (Мастерская П. Фоменко), А.Н.Островский "Лес" (Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург), А.П.Чехов "Сережа" (Театр "Современник") и др.

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта

Режиссер: Кирилл Вытоптов

Драматург: Саша Денисова

Художник: Нана Абдрашитова

Композитор: Владимир Горлинский

В ролях: Егор Барановский, Аскар Нигамедзянов, Лина Веселкина, Андрей Субботин, Дмитрий Цурский, Олег Полянцев, Владимир Яворский, Александр Терешко, Леонид Тележинский, Дмитрий Варшавский.

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