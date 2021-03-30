На Урале открыт построенный на средства Росатома физкультурно-оздоровительный комплекс

ТАСС, 30 марта. В городе Новоуральске Свердловской области открылся новый многопрофильный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Кедр-Южный", построенный в рамках реализации Соглашения между Свердловской областью и Госкорпорацией "Росатом". Как сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ"), сумма софинансирования на строительство объекта составила более 177,4 млн рублей.

"Открытие нового социального объекта значительно расширило возможности жителей Новоуральска для занятий физкультурой и спортом. В здании ФОК располагаются современный игровой зал для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, комфортный тренажерный зал, оснащенный современным оборудованием, а также зал для единоборств. Часть средств на закупку современных тренажеров также выделена в рамках Соглашения", - сказано в сообщении.

"Дополнительные налоговые отчисления в рамках соглашений Росатома с регионами перечисляются для финансирования конкретных социальных проектов в "атомных" городах, поэтому жители Новоуральска быстро смогли увидеть результаты этой работы. За счет этих средств в Новоуральском городском округе уже построены дома для переселения жителей из ветхого жилья, благоустроен сквер НИЯУ МИФИ, расширено здание школы в деревне Починок, построена спортивная база, проводятся ремонтные работы в учреждениях социальной сферы и реконструкция центрального стадиона", - приводят в отделе слова директора по региональной работе и социальным проектам АО "ТВЭЛ" Юрия Кривова.

На предприятии напомнили, что госкорпорация "Росатом" с 2012 года содействует приросту налоговых отчислений в областной бюджет от организаций атомной отрасли, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области. В свою очередь, получаемые дополнительные средства правительство области направляет на социально-экономическое развитие "атомных" городов, расположенных на территории региона. Деньги расходуются по согласованию с органами местного самоуправления на социальные и жилищно-коммунальные нужды и объекты.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.