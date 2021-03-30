Исследование "Ингосстраха": бум на рынке загородной недвижимости продолжается

Москва, 30 марта. Компания "Ингосстрах" и Финансовый университет при правительстве РФ провели совместное исследование спроса на покупку и страхование загородной недвижимости. Исследование проводилось в январе 2021 года методом телефонного опроса в городах с населением более 250 тыс. человек. Опрошено более 20 тысяч человек. Согласно полученным данным, количество россиян, намеренных приобрести дачу, на 44% превысило аналогичный показатель прошлого года.

Рост спроса на рынке загородной недвижимости аналитики компании зафиксировали еще в конце 2019 года. Пик спроса пришелся на апрель-май 2020 года, когда с началом карантинных противоэпидемических ограничений жители городов начали искать возможности обеспечить себе и своим семьям более комфортное проживание. В мае 2020 года спрос на загородную недвижимость вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а спрос на земельные участки под застройку – в 2,25 раза.

Согласно данным исследования "Ингосстраха", на сегодняшний день 6% российских семей рассматривают для себя возможность приобретения дачи или загородного дома в 2021 году. Среди городов с населением более 500 тыс. человек больше всего потенциальных покупателей загородной недвижимости в Санкт-Петербурге, Красноярске, Москве, Омске и Тюмени.

На приобретение дачи россияне рассчитывают потратить в среднем 562 тыс. рублей, в частности москвичи – 986 тыс. рублей, жители Санкт-Петербурга - 688 тыс. рублей, Ярославля - 659 тыс. рублей, Воронежа - 639 тыс. рублей, Казани - 588 тыс. рублей.

Что касается спроса на страхование загородной недвижимости, он также демонстрирует стабильный рост. Как правило, пик интереса к страхованию в этом сегменте приходится на апрель – май. Тем не менее, по итогам января 2021 года, 4% российских семей были готовы застраховать свою загородную недвижимость раньше обычного – в феврале или марте. Самый высокий интерес к страхованию загородной недвижимости сегодня зафиксирован среди жителей Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Рязани и Санкт-Петербурга.

"В последнее время мы наблюдаем рост спроса на загородную недвижимость, что вполне объяснимо: жители городов, запертые в своих квартирах в связи с ограничительными мерами в первой половине прошлого года, начали особенно активно искать возможность хотя бы в теплое время года пожить за городом. И даже сейчас, когда ограничительные меры становятся все мягче, многие россияне продолжают работать в удаленном формате и стараются создать себе максимально комфортные условия в рамках домашнего офиса, все чаще делая выбор в пользу загородных домов и дач, – комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев. – Увеличение спроса на приобретение загородной недвижимости логично ведет к росту спроса на страхование домов и дач. Люди стремятся защитить свое имущество и избавить себя от непредвиденных трат, что вдвойне актуально сейчас, когда реальные доходы многих граждан снизились. В 2020 году "Ингосстрах" застраховал свыше 200 тыс. жилых загородных домов, 65 тыс. банных строений и 60 тыс. прочих сооружений на участках. Общие сборы компании в этом сегменте составили около 1,8 млрд рублей, а выплаты достигли порядка 634,5 млн рублей".