В облаке МТС будут храниться биометрические данные сотрудников российских розничных сетей

Москва, 30 марта. В облаке компании МТС будут хранить биометрические данные сотрудников розничных сетей. Как сообщили в провайдере, в облаке работают сервисы лицевой биометрии и HR-аутсорсинга для компаний-заказчиков Verme, лидера российского рынка ИТ-систем по управлению персоналом. Лицевая биометрия используется торговыми компаниями для соблюдения графика сотрудников и автоматизированного учета их рабочего времени. В проекте задействуется сегмент облака, который аттестован согласно приказу Федеральной службы по техническому и экспортному контролю №17 от 11.02.2013 года и полностью соответствует требованиям 152-ФЗ.

По словам технического директора Verme Евгения Визгалова, благодаря облачным технологиям компания гарантирует своим клиентам полное соответствие закону, а также доступность ИТ-решений для розничных компаний по всей России. "В наших планах разработка новых технологичных продуктов и дальнейшая цифровизация российских компаний, в том числе на основе облачных сервисов", - добавил он.

"Для работы с технологией распознавания лиц требуется мощная современная инфраструктура. Мы предоставили Verme надежное решение, которое позволяет хранить в облаке любые виды персональных данных, в том числе специальных категорий, а также размещать государственные информационные системы", - комментирует директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Разработчик Verme является резидентом фонда "Сколково" и портфельной компанией ФРИИ, основан в 2016 году. Согласно собственным данным, решения разработчика внедрены в более чем 30 крупных ритейл-компаниях страны. Среди ключевых клиентов группа "М. Видео-Эльдорадо", SPAR, Эконика, Айкрафт и другие.

Рынок облаков стабильно растёт. До 2025 года аналитики IDC прогнозируют облачному рынку в России рост со среднегодовыми темпами 18,6%. Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы.