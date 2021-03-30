Чеченский драматический театр открывает "Большие гастроли" в Москве

Москва, 30 марта. 7 и 8 апреля состоятся "Большие гастроли" Чеченского государственного драматического театра им. Ханпаши Нурадилова (г. Грозный) в Москве, организованные ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках межрегиональной программы на сцене Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой пройдут показы спектакля "В горы за тобой" (12+).

"Всероссийский гастрольно-концертный план мы начали активно готовить еще в прошлом году, – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. – "РОСКОНЦЕРТ" получил свыше 500 заявок от государственных организаций на поддержку гастрольно-концертной деятельности. Такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях различных творческих коллективов страны растет год от года.

Мы делаем еще один важный шаг – начинаем оказывать серьезную поддержку в гастролях частным театрам. Более того, продолжается активная работа для реализации гастрольной деятельности национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца.

По сути, начиная с реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2021 году, мы с уверенностью можем утверждать, что Министерством культуры России воссоздается одно из главных достижений прошлого – единая гастрольная система страны, которая формируется по понятным прозрачным правилам и охватывает всю территорию России".

Чеченский государственный драматический представит спектакль "В горы за тобой" – уникальную пьесу, специально созданную для Чеченского драматического театра и посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., автором которой является Олег Михайлов. Режиссер постановки – художественный руководитель-директор ЧГДТ им. Х. Нурадилова, заслуженный работник культуры РФ, народная артистка ЧР, заслуженный деятель искусств ЧР – Хава Лолиевна Ахмадова.

Действие спектакля происходит в 1943 году в Харькове. В освобожденном от фашистов городе встречаются Юнус и Нина. Им предстоит пройти долгий и жестокий путь отчаяния и потерь, предательства и разлуки, чтобы сохранить свою любовь и обрести друг друга. Автор пьесы использовал дневники, воспоминания украинцев, русских и чеченцев о сталинских репрессиях, событиях Великой Отечественной войны. В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Ольга Кабо, народный артист ЧР Сулейман Ахмадов, заслуженный артист ЧР Ризван Халиков, народный артист ЧР Шамиль Алханов, Мадина Пицуева. Дата показов спектакля: 7 и 8 апреля (19:00).

7 апреля в 17:00 в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой пройдет Пресс-конференция, посвященная "Большим гастролям" Чеченского государственного драматического театра им. Х. Нурадилова в Москве, в которой примут участие: Кадырова Айшат Рамзановна – Первый заместитель министра культуры ЧР; Ахмадова Хава Лолиевна – художественный руководитель-директор ЧГДТ им. Х.Нурадилова, Председатель Чеченского отделения СТД РФ, заслуженный работник культуры РФ, народная артистка ЧР, заслуженный деятель искусств ЧР; Дунаевский Максим Исаакович – композитор, народный артист и заслуженный деятель искусств РФ; Михайлов Олег Николаевич – драматург; Кабо Ольга Игоревна – заслуженная актриса РФ; Гринчевская Екатерина Михайловна – телеведущая (модератор пресс-конференции).

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