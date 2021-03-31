Silver Mercury объявил о старте серии открытых брейн-сторм сессий

ТАСС, 31 марта. Подготовка к Международному фестивалю рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury (18+) продолжается. Оргкомитет премии запустил еще один проект - серию открытых брейн-сторм сессий: "Как собрать креативные таланты вокруг вашего бренда?" Сессии пройдут 6 и 13 апреля в Технопарке Сколково.

Как появилась идея?

В начале сезона одной из своих ценностей Silver Mercury объявил инвестиции в человеческий капитал. Оргкомитет объяснил это тем, что Фестиваль уже двадцать лет из года в год развивает рынок и индустриальное сообщество, собирает на своей площадке лучшие проекты, экспертов и спикеров. Но как может быть связано развитие кадрового потенциала и многолетняя love story Меркурия с крeaтивным сообществом? Подумать об этом пригласили Ивана Дьяченко. Он предложил поговорить о сложностях, возникающих в коммуникации креативщиков и маркетологов.

Понимают ли они друг друга? Как быть любимым клиентом у талантливой команды? (Бывает ли такое вообще?) Как разговаривать с креаторами? Как увидеть и взрастить зерна креативных идей? Как брифовать и давать мотивирующую обратную связь? Что такое креатив на самом деле? Что такое "самые талантливые люди индустрии" и где их найти? Можно ли сломать стену между брендом и агентством? Если да - как? Если нет - как построить креативную команду внутри бренда?

Вопросов оказалось больше, чем ответов. Так появилась серия открытых брейн-сторм сессий с талантливыми спикерами.

"Когда отношения с агентством выходят за рамки договорных формальностей и агентство влюбляется в вас как в клиента, поверьте, случается чудо. Бесконечный конфетно-букетный период. Хочется делать больше, лучше, отдавать все силы. Получаются принципиально другие по качеству идеи и проекты. Ваш бизнес получает свои KPI, а люди, работая в удовольствие, обретают счастье", - сказал Михаил Пишванов, Head of Business Development, Восход РА.

К участию приглашаются:

БРЕНД-МЕНЕДЖЕРЫ И ДИРЕКТОРА

Кто хочет использовать лучших людей креативных индустрий для развития коммуникаций своего бренда

ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ

Кто выстраивает долгосрочные отношения с лучшими агентствами на рынке

T&D-ДИРЕКТОРА И HRD

Кто развивает креативность и инновационную культуру внутри своей компании

КРЕАТИВНЫЕ ДИРЕКТОРА И CEO АГЕНТСТВА

Кто ищет новые способы стать ближе к самым инновационным и открытым клиентам страны.

Сессия 1 состоится уже 6 апреля в 18:00 в Технопарке "Сколково"

Тема сессии: как быть любимым клиентом у действительно талантливой команды?



О чем поговорим?

Как узнать, кто на самом деле работает на вас? Лучшая ли это команда? Самые ли талантливые люди агентства? Если да – как разговаривать с креаторами? Как выстраивать среду? Как быть любимыми у креативщиков?

Как сформулировать бриф, чтобы "возбудить" талантливых людей? Как брифовать? Как дать мотивирующую обратную связь? Как увидеть и взрастить зерна креативных идей? Как оценить потенциал креативной идеи?

Куратор:

Иван Дьяченко - преподаватель креативного и системного мышления для бизнеса. Спикер, автор и ведущий курсов по целеполаганию, командообразованию, креативному и критическому мышлению. Креативный директор. За спиной: 6 лет управления бизнесом; 14 наград в креативе; 5 лет преподавания, стратегических сессий и консалтинга для международных брендов; 18 лет креативного директорства и управления собственным бизнесом в области креатива.

Спикеры сессии:

Михаил Пишванов - Head of Business Development, Восход РА

Дмитрий Авдеенко - Сreative director, HAVAS Media

Михаил Чернышев – Dodo Pizza, UK

Гавриил Гордеев – Директор по развитию нового бизнеса, Сбермаркетинг

Иван Сиденко – (куда мы без него) - Учредитель и креативный партнер агентств Re:evolution и All Stars, учредитель и креативный партнер стриминговой платформы LIVE SYSTEMA

Ссылка на регистрацию: http://event.silvermercury.ru/

Возрастная категория 18+.