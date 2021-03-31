Уральские газовики отремонтировали газопровод "Шатрово – Талица"

ТАСС, 31 марта. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в сжатые сроки отремонтировали газопровод-отвод "Шатрово – Талица". Через эту газотранспортную артерию снабжается природным газом восточная часть Свердловской области.

Как сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", ремонты проводились по результатам внутритрубной дефектоскопии. Газопровод "Шатрово – Талица" берет свое начало в Курганской области и обеспечивает газом ряд крупных территорий на Среднем Урале: Талицкий, Байкаловский, Ирбитский и Туринский районы. Данный отвод – однониточный, соответственно, его остановка сопряжена с возможным ограничением подачи газа. Работы были предварительно согласованы со штабом по обеспечению энергетической безопасности при Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области. В соответствии с достигнутыми договоренностями, газовикам на ремонт выделили двое суток. На это время промышленные предприятия максимально сократили потребление голубого топлива, чтобы его запасов гарантированно хватило для отопления жилых домов и работы поселковых котельных.

Для производства работ был перекрыт 30-километровый участок трассы. Остальная часть газопровода-отвода превратилась в своеобразный "баллон" длиной в несколько сотен километров: из него потребители продолжали получать газ. Запасов "баллона" хватило на все время ремонта.

В производственном комплексе приняли участие работники Шадринского, Малоистокского, Далматовского линейных производственных управлений магистральных газопроводов, Управлений аварийно-восстановительных работ №2 и №4, связисты и транспортники. За два дня газовики устранили девять дефектных мест, в том числе, заменили шесть труб диаметром 700 мм.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и 4 управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35–40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.