Спикер Заксобрания: в Свердловской области уделяют серьезное внимание адаптации мигрантов

ТАСС, 31 марта. В органах власти Свердловской области уделяют самое пристальное внимание вопросам языковой и социокультурной адаптации мигрантов и их детей. Об этом рассказали в среду в пресс-службе областного Законодательного Собрания со ссылкой на председателя регионального парламента Людмилу Бабушкину.

"Большое значение имеет внедрение программы оценки индивидуальных образовательных потребностей детей из семей мигрантов. В этой связи в Институте развития образования Свердловской области разработан комплекс учебно-методических материалов. Он позволяет педагогам выявлять уровень знаний ребенка по русскому языку и возможные проблемы при освоении общеобразовательных дисциплин. С помощью такой комплексной диагностики можно сформировать оптимальную образовательную траекторию, а также систему психолого-педагогического сопровождения детей, для которых русский язык не является родным. Такая работа особенно важна, поскольку через адаптацию детей происходит социализация и их родителей. Все это имеет огромное значение для сохранения межнационального единства в нашей стране", – прокомментировала она.

Успешный опыт свердловских педагогов по языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов был отмечен на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое состоялось в среду под председательством президента Российской Федерации. "В ходе совещания обсуждались вопросы укрепления общероссийской гражданской идентичности, создания и продвижения проектов этнокультурного туризма, роль образования в гармонизации межнациональных отношений, ход реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года", - рассказали в региональном заксобрании.

"В целом тема адаптации мигрантов и их детей находится в сфере пристального внимания правительства Российской Федерации. Так, по поручению правительства мы подготовили и уже отчасти начали внедрять целый комплекс мер по повышению эффективности языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов в российских школах. Работаем с широким кругом заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, в частности, с Федеральным агентством по делам национальностей, а за основу берем опыт ряда субъектов Российской Федерации: это Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и другие", – приводят в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.