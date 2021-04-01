КАПИТАЛ LIFE признана компанией года в накопительном страховании жизни

Москва, 1 апреля. Компания КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") стала лауреатом премии "Финансовая элита России 2020" в номинации "Гран-при: компания года по накопительному страхованию жизни".

XVI церемония награждения лауреатов российской объединенной премии в области финансов "Финансовая элита России" состоялась 30 марта в Москве в Культурном центре МИД РФ.

По итогам 2020 года КАПИТАЛ LIFE подтвердила свое лидерство на рынке накопительного страхования жизни как по количеству действующих договоров, так и по выплатам. В КАПИТАЛ LIFE действует более 615 тыс. договоров по НСЖ – по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) это 41% от всего рынка накопительного страхования в стране.

Сборы компании по накопительному страхованию жизни в 2020 году выросли на 7% и составили 11 млрд рублей. Выплаты превысили 4,9 млрд рублей. Доля НСЖ в портфеле КАПИТАЛ LIFE по итогам года составила 52%.

"Каждый третий россиянин, выбравший НСЖ в качестве инструмента долгосрочного финансового планирования, сегодня является нашим клиентом. Мы помогаем людям накапливать на достижение важнейших жизненных целей: достойная пенсия, образование детей, забота о здоровье. При этом каждый клиент НСЖ на всем протяжении действия договора - а это 5, 7, 10 и более лет - застрахован от негативных последствий непредвиденных обстоятельств. В этой страховой защите - главное преимущество и клиентская ценность НСЖ, - отметил генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич. - Благодаря слаженной и профессиональной работе нашего агентского корпуса по всей стране, а также активному цифровому и сервисному развитию, в период пандемии нам с успехом удалось организовать бесперебойное обслуживание клиентов, несмотря на все трудности, вызванные коронакризисом. Я благодарю экспертный совет премии за высокую оценку нашей работы, клиентов КАПИТАЛ LIFE - за доверие и правильный выбор, а наш агентский корпус - за самоотверженный труд".