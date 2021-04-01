На Youth RIGF выступят топовые эксперты, лидеры IT-сферы, представители власти и блогеры

Москва, 1 апреля. За неделю до начала Молодежного форума по управлению Интернетом (Youth RIGF, 18+) обнародован полный список имен спикеров всех четырех секций. В дискуссиях на площадке Сколтеха примут участие представители государственных структур, информационных агентств, научного и бизнес-сообщества, а также известные блогеры и тиктокеры.

На секции "Цифровая экономика: утопия или антиутопия" будут обсуждать будущее IT-индустрии в России, "утечку мозгов" и карьерные перспективы российской молодежи. По этим темам выскажутся директор Департамента информационных технологий Правительства Российской Федерации Евгений Комар, руководитель службы компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта группы компаний "Яндекс" Александр Крайнов, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев, вице-президент Сколтеха в области искусственного интеллекта и машинного моделирования Максим Федоров, председатель совета директоров экспортной электронной торговой площадки GlobalRusTrade.com Анна Нестерова, директор департамента корпоративного обучения Московской школы управления "Сколково" Денис Конанчук, коммерческий директор DDoS-GUARD Дмитрий Рудь.

Дискуссия о правовом регулировании, контроле сбора и обработки данных и нарушениях личного пространства потребителя пройдет на секции "Мои персональные данные: чьи они на самом деле?". Спикерами секции выступят заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, представитель отдела защиты данных Совета Европы Питер Кимпиан, управляющий партнер Санкт-Петербургского филиала Dentons Виктор Наумов, директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан, генеральный директор Data Souls, основатель сообщества Open Data Science и организатор проекта Data Fest Алексей Натекин.

В рамках секции "(Не)виртуальная реальность" участники обсудят проблему цифровой зависимости и проанализируют влияние Интернета на повседневную жизнь и автоматизацию человеческого сознания. Ключевыми спикерами секции заявлены заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов, руководитель Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Рубцова, генеральный директор Института развития Интернета Антон Ключкин и Тамирлан Кулиев – блогер с более чем 900 тыс. подписчиков в Instagram и 2,6 млн подписчиков в TikTok.

В 2020 году из-за пандемии Интернет и социальные сети стали неотъемлемой частью жизни людей во всем мире, а общее количество их пользователей достигло небывалых высот. В обсуждении будущего соцсетей и перспектив появления новых социальных платформ примут участие два известных российских блогера и тиктокера с многотысячной аудиторией – Кирилл Колесников и Никита Старушко. Также перед участниками этой секции Форума выступят вице-президент по стратегическим инициативам ПАО "Ростелеком" Борис Глазков, руководитель АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Денис Заварзин и руководитель редакции проекта "Проверка информации" информационного агентства ТАСС Ольга Прокопова.

Роль модераторов секций также досталась опытным специалистам, работающим в сфере IT. Председатель молодежного совета Банка России Давид Монастырский будет направлять обсуждение о цифровой экономике; представитель России в Многосторонней консультативной группе Форума ООН по управлению Интернетом, председатель совета Центра глобальной ИТ-кооперации Роман Чуков возглавит дискуссию о персональных данных; политолог и журналист Антон Хащенко будет модерировать обмен мнениями о цифровой зависимости и виртуализации, а разговор о соцсетях будущего поведет популярная певица, ведущая и блогер Карина Кросс. Задача модераторов секций – раскрыть наиболее глубокие и интересные аспекты обсуждаемых на Форуме тематик, заостряя внимание на особо волнующих молодежь вопросах, и помочь сформулировать прикладные решения. Также для участников Форума будут организованы увлекательные мастер-классы, где спикер секции по персональным данным Алексей Натекин расскажет о профессиях будущего, а директор Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарев выступит по теме "Возможно ли объединение мозга и Интернета? Что могут и не могут современные нейротехнологии".

По словам организатора Форума и директора Центра глобальной ИТ-кооперации Вадима Глущенко, мероприятие должно стать своеобразным мостом между молодежью и экспертным сообществом. "Наша идея в том, чтобы участники, спикеры и эксперты говорили на одном, максимально понятном языке, чтобы им было интересно общаться друг с другом, делиться опытом и набираться знаний," - добавил он.

Регистрация на онлайн-участие в Молодежном форуме по управлению Интернетом доступна до 5 апреля на сайте.

ТАСС- стратегический информационный партнер форума