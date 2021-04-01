КПКГ "ГосЗайм" уведомляет о созыве собрания пайщиков

Казань, 1 апреля. О созыве Общего собрания части членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан "ГозЗайм" (ОГРН1111690093833), зарегистрированного 08.12.2011г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан и расположенного по адресу: 420107, г. Казань, ул. М.Салимжанова, д. 19.

Форма проведения Общего собрания части членов (пайщиков): заочное голосование с 9:30ч. 03.04.2021 г. до 18:30ч. 31.05.2021г.

Общее собрание части членов (пайщиков) КПКГ "ГозЗайм" кооперативного участка №1 в офисе по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. М. Салимжанова, д. 19, с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) КПКГ "ГозЗайм" кооперативного участка №2 в офисе по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 1 этаж, с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) КПКГ "ГозЗайм" кооперативного участка №3 в офисе по адресу: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж, с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) КПКГ "ГозЗайм" кооперативного участка №4 в офисе по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж, с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) КПКГ "ГозЗайм" кооперативного участка №5 в офисе по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 15, 1 этаж, с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) КПКГ "ГозЗайм" кооперативного участка №6 в офисе по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 58/60, 1 этаж, с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) КПКГ "ГозЗайм" кооперативного участка №7 в офисе по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 5, с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) КПКГ "ГозЗайм" кооперативного участка №8 в офисе по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, отдельный вход, с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей.

Бюллетени для голосования будут направлены каждому члену (пайщику) Кооператива заказным письмом либо вручены под расписку не позднее 11.05.2021 г.

Дата начала принятия заполненных бюллетеней: с 9:30ч. 03.04.2021г.

Дата окончания заполненных бюллетеней: до 18:30ч. 31.05.2021г.

Заполненные бюллетени принимаются нарочно в офисе КПКГ "ГозЗайм", его подразделениях и представителям Кооператива в соответствии с адресами, указанными на сайте www.гоззайм.рф в разделе "Контакты", и (или) по почтовому адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 19.

С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке Общего собрания части членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан "ГозЗайм", можно ознакомиться по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 19, каб. 1, в рабочие дни в соответствии с режимом работы соответствующего подразделения и в месте нахождения представителем Кооператива.