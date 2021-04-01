"Газпромбанк Лизинг" показал лучший рост среди топ-10 компаний на рынке лизинга в 2020 г.

Москва, 1 апреля. Группа "Газпромбанк Лизинг" по итогам 2020 года нарастила новый бизнес на 67%, до 100 млрд рублей, показав самую высокую динамику среди десяти крупнейших лизинговых компаний России. Такие данные приводит компания на основе исследования рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Объем нового бизнеса на рынке лизинга РФ сократился на 6% и составил 1,4 трлн рублей, совокупный лизинговый портфель вырос на 6% и достиг 5,2 трлн рублей На фоне сокращения рынка лизинга группа "Газпромбанк Лизинг" напротив продемонстрировала рост нового бизнеса на 67% до 100 млрд рублей, что является самой высокой динамикой среди десяти крупнейших лизинговых компаний России", - отмечается в сообщении лизинговой компании. Совокупный лизинговый портфель группы вырос на 20% до 291 млрд рублей В результате группа "Газпромбанк Лизинг" вошла в Топ-4 по новому бизнесу и по лизинговому портфелю, поднявшись за год по этим показателям сразу на два места.

По данным "Эксперт РА", наиболее существенное сокращение российского рынка лизинга в прошлом году произошло в корпоративных сегментах бизнеса. В целом, новый бизнес в них сократился на 36% и составил 364 млрд рублей При этом корпоративный бизнес "Газпромбанк Лизинг" снизился только на 2%, до 47,2 млрд рублей Компания заняла 2 место по лизингу телекоммуникационного оборудования с долей 24%, лизингу машиностроительного оборудования (доля – 16%) и лизингу строительной техники (доля – 11%). Кроме того, "Газпромбанк Лизинг" вошел в Топ-3 в таких сегментах, как авиализинг, лизинг судов и лизинг энергетического оборудования.

Также на 47% вырос автолизинговый бизнес группы, составив 50,3 млрд рублей, что позволило компании занять 6 место по лизингу автотранспорта (+6 позиций по сравнению с 2019 годом) и 3 место в сегменте лизинга легковых автомобилей (+8 позиций по сравнению с 2019 годом). В частности, объем нового бизнеса входящей в группу компании "Газпромбанк Автолизинг" в 2020 году достиг 21,4 млрд рублей (+121%), а объем нового бизнеса приобретенной в марте 2020 года компании Carcade составил 28,9 млрд рублей (+18%).

"В прошлом году большую поддержку рынку оказали меры государственной поддержки экономики через механизмы льготного лизинга. Очевидно, в 2021 году это влияние сохранится", – отметил генеральный директор группы "Газпромбанк Лизинг" Максим Калинкин.

Согласно прогнозу аналитиков агентства "Эксперт РА", в 2021 году российский рынок лизинга покажет рост на 10-15% и сможет превысить отметку в 1,6 трлн рублей, превысив показатель 2019 года.​​​​