"Фантазия" Disney пройдет в Московской консерватории

Москва, 2 апреля. 10 апреля 2021 года в Большом зале Московской консерватории пройдет премьерный в новом сезоне киноконцерт Disney "Фантазия" (0+). Впервые он был показан в таком формате в прошлом году – событие было приурочено к 80-летию выхода на экраны классического анимационного фильма 1940 года, удостоенного двух премий "Оскар"®.

Киноконцерт "Фантазия" — это потрясающее сочетание анимации и музыки. Удивительные, веселые и яркие персонажи, как Микки и Дональд, волшебная фея весны, загадочные дельфины и парящие светлячки, сделают встречу зрителей с классикой легкой и незабываемой.

Кахабер Абашидзе, генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе "Мы очень рады представить поклонникам Disney легендарный анимационный фильм "Фантазия" в формате киноконцерта. Он искренне полюбился зрителям, успевшим посетить премьерные показы в прошлом году, и надеемся, что в новом сезоне наши гости также получат огромное удовольствие всей семей".

Мировые музыкальные шедевры, вошедшие в программу концерта, исполнит симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" под руководством дирижера Сергея Тарарина.

Сергей Тарарин – дирижер с богатым опытом работы как в России, так и за рубежом. С 2009 года – дирижер симфонического оркестра Москвы "Русская Филармония", с которым провел множество концертов в крупнейших залах нашей страны.

Симфонический оркестр "Русская Филармония" был учрежден Правительством Москвы в 2000 году. Сегодня это один из лучших и наиболее востребованных оркестров в России с очень насыщенным концертным графиком – более 100 концертов в сезон.

Дата и время: 10 апреля 2021 года (сеансы 12:00, 16:00, 20:00)

Место проведения: Большой зал Московской консерватории

Сайт проекта: https://lastick.ru/fantasiaconcert/