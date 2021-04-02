ПАО "МЗИК" победило на региональном этапе Всероссийского конкурса социальной активности

ТАСС, 2 апреля. Машиностроительный завод им. М.И. Калинина (ПАО "МЗИК", город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей") признан победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной активности". Как сообщили в отделе по связям с общественностью уральского предприятия, заслуженную награду заводчанам в четверг вручил заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

В отделе уточнили, что калининцы стали лучшими в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы". При определении победителей экспертный совет учитывал строгость соблюдения предприятием трудового законодательства, масштаб реализации социальных программ, таких, как обеспечение сотрудников жильем, адаптация молодых специалистов, целевое обучение за счет работодателя. Дополнительные баллы начислялись также за проведение конкурсов профмастерства, семинаров и тренингов по повышению квалификации персонала, создания условий для занятий спортом, обеспечение сотрудников и их детей санаторно-курортным оздоровлением.

На предприятии отметили, что конкурс "Российская организация высокой социальной активности" проводится ежегодно, начиная с 2009 года. Машиностроительный завод имени М.И. Калинина неоднократно участвовал в нем, но еще ни разу не поднимался выше почетного второго места. Сейчас калининцам предстоит защищать честь предприятия и родного региона на всероссийском этапе конкурса, за победу в котором будут бороться самые социально ориентированные предприятия и компании со всей страны.

О ПАО "МЗИК"

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.