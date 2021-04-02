Калининская АЭС: с 3 апреля на энергоблоке №3 стартует плановый капитальный ремонт

ТАСС, 2 апреля. 3 апреля для проведения планового капитального ремонта будет остановлен энергоблок №3 Калининской АЭС. Планируемый срок ремонтных работ составит 58 суток.

За это время будет выполнен ремонт турбины, реакторной установки и циркуляционных насосов, проведен контроль состояния металла основного оборудования, отгрузка отработавшего ядерного топлива.

По словам главного инженера Калининской АЭС Александра Дорофеева, помимо регламентных операций на энергоблоке будет реализовано 17 модернизационных работ, направленных на повышение безопасности и надежности оборудования. В числе основных: модернизация систем контроля защитной оболочки реакторного отделения и программно-технического комплекса верхнего уровня системы внутриреакторного контроля, обновление алгоритмов автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока, замена фазы блочного трансформатора.

Все работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. В общей сложности на блоке будет задействовано более 2000 человек.

В настоящее время в работе находятся все энергоблоки Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС