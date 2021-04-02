Газпромбанк Лизинг признан лизинговой компанией 2020 года

Москва, 2 апреля. 30 марта в Доме приемов МИД РФ состоялась церемония награждения лауреатов национальной премии «Финансовая элита России 2020». Победителем в номинации «Гран-при: лизинговая компания года» была признана компания Газпромбанк Лизинг.

Экспертный совет премии высоко оценил профессиональные достижения и финансовые показатели Газпромбанк Лизинг по итогам работы за прошедший год, а также вклад в развитие отрасли и экономики страны в целом. Так на фоне сокращения на 6% рынка лизинга в 2020 году новый бизнес Группы Газпромбанк Лизинг напротив показал рост на 67% и достиг 100 млрд руб. Это самая высокая динамика среди десяти крупнейших лизинговых компаний России.

Газпромбанк Лизинг является одним из лидеров практически во всех сегментах рынка – 2 место по лизингу строительной техники, лизингу телекоммуникационного и машиностроительного оборудования, 3 место по авиализингу, лизингу судов и лизингу энергетического оборудования.

Впечатляющие показатели в 2020 году продемонстрировал и автолизинговый бизнес Группы Газпромбанк Лизинг – он вырос на 47% до 50,3 млрд руб., а компания вышла на 3 место в высококонкурентном сегменте лизинга легковых автомобилей, поднявшись за год сразу на восемь позиций.

«Это был непростой год и получение столь высокой оценки от профессионального сообщества – яркий показатель эффективности и слаженности работы всей команды Газпромбанк Лизинг и наших коллег в Газпромбанке. Мы смогли оперативно перестроиться, наладить диалог с клиентами, перейти в онлайн и предложить рынку привлекательные финансовые решения. Спасибо экспертному совету за высокую оценку нашей работы, а всем клиентам и партнерам за доверие», – прокомментировал исполнительный директор Газпромбанк Лизинг Александр Трофимов.

Справка

Группа Газпромбанк Лизинг – один из лидеров российского рынка лизинга. Компания входит в Группу Газпромбанка и является его уполномоченным партнером по реализации лизинговых проектов на всей территории России. Газпромбанк Лизинг активно развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес на базе двух дочерних компаний – Газпромбанк Автолизинг и Carcade. Группа Газпромбанк Лизинг участвует во всех основных государственных программах льготного лизинга и является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности и Правительства Республики Беларусь.

Премия «Финансовая элита России» – одна из старейших и наиболее авторитетных отраслевых наград. Премия вручается ежегодно с 2005 года. Ее лауреатами становятся лучшие компании финансовой отрасли страны – банки, страховые и лизинговые компании, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, факторинговые компании, МФО и аудиторские компании.