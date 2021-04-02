Государственный ансамбль песни и танца Республики Южная Осетия "Симд" выступит в Дагестане

​​​​​Москва, 2 апреля. 16 апреля 2021 года в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Южной Осетии" (12+) состоятся гастроли Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия "Симд" им. Б. А. Галаева в г. Махачкале (Республика Дагестан).

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Южная Осетия, Министерства культуры Республики Дагестан. Организатором гастролей выступает ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ".

"Проект "Обменные культурные мероприятия России и Южной Осетии" направлен на укрепление и поддержание традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры, – отметила начальник отдела творческих программ ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" Римма Терзян. – Государственный ансамбль песни и танца Республики Южная Осетия "Симд" им. Б. А. Галаева выступит в Государственном Республиканском Русском драматическом театре им. М. Горького (г. Махачкала) с концертной программой "Танцы народов Кавказа". "Обменные культурные мероприятия России и Южной Осетии" продолжатся 12 июня, в День России: Краснодарский биг-бенд Георгия Гараняна выступит в г. Цхинвале. Проведение таких мероприятий способствует дальнейшему развитию культурного диалога между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, сохранению истинных ценностей и культурного наследия наших народов".

В репертуаре прославленного музыкального коллектива "Симд" сконцентрировано всё самое лучшее из народного песенного и танцевального искусства Осетии.

Национальные корни осетинского музыкально-хореографического творчества уходят вглубь веков. С незапамятных времен песни и танцы творились устно в народе и непосредственно в процессе живого исполнения переходили от одного певца к другому, от старших поколений к младшим. Основные жанры песенного фольклора – традиционно героические, воспевающие смелость и мужество национальных героев, а также обрядовые, застольные и шуточные песни. Настоящими жемчужинами концертной программы ансамбля являются: проникнутый доблестью и храбростью мужской воинственный "Горский танец", удивительно грациозный "Лирический танец" осетинских девушек и выражающий духовное самосознание и мировоззрение осетинского народа "Массовый народный танец "Симд".

Концертную программу "Танцы народов Кавказа" отличают высокий исполнительский уровень, яркий национальный колорит и богатые интернациональные традиции.

Справка:

Государственный ансамбль песни и танца Республики Южная Осетия "Симд" им. Б. А. Галаева основан в 1938 году. Художественным руководителем был назначен выдающийся фольклорист, композитор и общественный деятель Борис Галаев, внесший огромный вклад в дело развития осетинской музыки. Являясь руководителем ансамбля на протяжении 14 лет, он создал большое количество крупных вокальных, хоровых и инструментальных произведений.

В годы Великой Отечественной войны уже известный коллектив выступал в госпиталях и на призывных пунктах. Первые гастроли "Симда" состоялись в послевоенные годы, а в семидесятые – не было на карте страны уголка, где бы не побывал ансамбль. С большим успехом проходили и зарубежные гастроли коллектива: на Кипре, в ФРГ, Йеменской Арабской Республике, Иордании и др. В разные годы коллективом руководили талантливые композиторы и балетмейстеры Осетии. Ансамбль "Симд" воспитал целую плеяду исполнителей, певцов, танцоров, которые достойно представляли и представляют осетинскую национальную культуру, являются ее гордостью.

Творческая работа ансамбля была неоднократно оценена высокими правительственными наградами. Среди них: "Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР", "Лауреат премии Ленинского комсомола Грузии", "Почетная грамота Президиума Верховного Совета Украинской ССР" и мн.др.

ФГБУК "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ РОСКОНЦЕРТ", являясь правопреемником Государственного концертно-гастрольного бюро СССР – "Союзконцерта", ведет свою историю с 1967 года.

ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" проводит масштабные фестивали искусств, перекрестные года и обменные Дни культуры, а также всероссийские и международные конкурсы и творческие проекты, в числе которых: Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль спорта и культуры народов Северного Кавказа, фестиваль "Балтийские дебюты", Всероссийский музыкальный конкурс, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль искусств "Балтийские сезоны", День славянской письменности и культуры, фестиваль "Территория мира – Территория музыки" и мн. др.

С 2020 года "РОСКОНЦЕРТ" – крупнейший гастрольно-концертный центр, реализующий все мероприятия в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, включая такие масштабные проекты, как программа "Большие гастроли" и "Мы – Россия".

Учреждение подведомственно Министерству культуры Российской Федерации.

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